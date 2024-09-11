Чи існують "хороші росіяни". Замкомандира 3 ОШБр здивував відповіддю
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи існують "хороші росіяни". Замкомандира 3 ОШБр здивував відповіддю

Ігор “Черкас” Михайленко
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Джерело:  online.ua

Заступник командира 3 ОШБр, засновник "Центурії" та екскомандир ОЗСП "Азов" Ігор Михайленко з позивним "Черкас" поділився своїми думками в інтерв'ю Online.UA, чи існують "хороші росіяни".

Головні тези:

  • Важливо налагодити процес надання громадянства іноземцям, які стали на захист України.
  • Історія бійця “Барсіка”, яку розповів замкомандира 3 ОШБр, є яскравим прикладом того, що "хороші росіяни" існують та навіть готові віддати найцінніше за незалежність українського народу — своє життя.

Чи існують "хороші росіяни"

На переконання "Черкаса", людина, яка розмовляє іншою мовою, навіть російською, і б'ється в окопі за Україну, має право називатися українцем.

Тому він не приховує, що щиро стурбований тим фактом, що в Україні досі не створили простого алгоритму надання громадянства іноземцям, які тривалий період часу воюють на фронті за незалежність нашої країни.

Наразі не вщухають дискусії з цього приводу, однак немає конкретних рішень.

Замкомандира 3 ОШБр обурюють історії, коли бійці по 10 років ризикують своїм життям на полі бою, однак досі не змогли отримати громадянства.

“Черкас” наводить приклад, що деякі люди в ТікТоках хваляться наявністю українського паспорту, знаходячись рік-півтора в країні, бо просто приїхали навчатися.

Для мене дуже показовим є "Барсік" з "Азова". У 2014 році він доєднався, в роту розвідки потрапив, потім звільнився, був у мене в організації. Почалася війна, він брав участь у Київській кампанії, полетів в Маріуполь на вертольоті. Там отримав поранення, повернувся, реабілітувався, став у стрій, поїхав у Бахмут. У Бахмуті отримав поранення, реабілітувався, став у стрій — невгамовний. Людина російськомовна, громадянин Російської Федерації.

Ігор "Черкас" Михайленко

Ігор "Черкас" Михайленко

Заступник командира 3-ї ОШБр, засновник “Центурії”

За словами "Черкаса", ця історія є одним з доказів існування "хороших росіян", адже “Барсік” уже 10 років воює за Україну та українські цінності, а також захищає своїх побратимів на фронті.

Об'єктивно, так. Ті, які воюють за Україну,  — однозначно "хороші росіяни". Однозначно.

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