Чи існують "хороші росіяни". Замкомандира 3 ОШБр здивував відповіддю

Заступник командира 3 ОШБр, засновник "Центурії" та екскомандир ОЗСП "Азов" Ігор Михайленко з позивним "Черкас" поділився своїми думками в інтерв'ю Online.UA, чи існують "хороші росіяни".
Головні тези:
- Важливо налагодити процес надання громадянства іноземцям, які стали на захист України.
- Історія бійця “Барсіка”, яку розповів замкомандира 3 ОШБр, є яскравим прикладом того, що "хороші росіяни" існують та навіть готові віддати найцінніше за незалежність українського народу — своє життя.
Чи існують "хороші росіяни"
На переконання "Черкаса", людина, яка розмовляє іншою мовою, навіть російською, і б'ється в окопі за Україну, має право називатися українцем.
Тому він не приховує, що щиро стурбований тим фактом, що в Україні досі не створили простого алгоритму надання громадянства іноземцям, які тривалий період часу воюють на фронті за незалежність нашої країни.
Наразі не вщухають дискусії з цього приводу, однак немає конкретних рішень.
Замкомандира 3 ОШБр обурюють історії, коли бійці по 10 років ризикують своїм життям на полі бою, однак досі не змогли отримати громадянства.
“Черкас” наводить приклад, що деякі люди в ТікТоках хваляться наявністю українського паспорту, знаходячись рік-півтора в країні, бо просто приїхали навчатися.
За словами "Черкаса", ця історія є одним з доказів існування "хороших росіян", адже “Барсік” уже 10 років воює за Україну та українські цінності, а також захищає своїх побратимів на фронті.
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