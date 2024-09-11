Существуют ли "хорошие русские". Замкомандира 3 ОШБр удивил ответом
Категория
Украина
Дата публикации

Существуют ли "хорошие русские". Замкомандира 3 ОШБр удивил ответом

Игорь "Черкас" Михайленко
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Заместитель командира 3 ОШБр, основатель "Центурии" и экс-командир ООСН "Азов" Игорь Михайленко с позывным "Черкас" поделился своим мнением в интервью Online.UA, существуют ли "хорошие русские".

Главные тезисы

  • Важно наладить процесс предоставления гражданства иностранцам, вставшим на защиту Украины.
  • История бойца "Барсика", которую рассказал замкомандира 3 ОШБр, является ярким примером того, что "хорошие русские" существуют и даже готовы отдать самое ценное за независимость украинского народа - свою жизнь.

Существуют ли "хорошие русские"

По убеждению "Черкасса", человек, который говорит на другом языке, даже на русском, и воюет в окопе за Украину, имеет право называться украинцем.

Поэтому он не скрывает, что искренне обеспокоен тем фактом, что в Украине до сих пор не создали простой алгоритм предоставления гражданства иностранцам, длительное время воюющих на фронте за независимость нашей страны.

Пока не утихают дискуссии по этому поводу, однако нет конкретных решений.

Замкомандира 3 ОШБр возмущают истории, когда бойцы по 10 лет рискуют своей жизнью на поле боя, однако до сих пор не смогли получить гражданство.

"Черкас" приводит пример, что некоторые люди в ТикТоках хвалятся наличием украинского паспорта, находясь год-полтора в стране, потому что просто приехали учиться.

Для меня очень показателен "Барсик" из "Азова". В 2014 году он присоединился, в роту разведки попал, потом уволился, был у меня в организации. Началась война, он участвовал в Киевской кампании, улетел в Мариуполь на вертолете. Там получил ранение, вернулся, реабилитировался, стал в строй, уехал в Бахмут. В Бахмуте получил ранения, реабилитировался, стал в строй — неугомонный. Человек русскоязычный, гражданин Российской Федерации.

Игорь "Черкас" Михайленко

Игорь "Черкас" Михайленко

Заместитель командира 3-й ОШБр, основатель "Центурии"

По словам "Черкасса", эта история является одним из доказательств существования "хороших русских", ведь “Барсик” уже 10 лет воюет за Украину и украинские ценности, а также защищает своих побратимов на фронте.

Объективно, да. Те русские, которые воюют за Украину, — однозначно "хорошие русские". Однозначно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Война РФ против Украины страшнее Второй мировой — ветеран ВСУ "Ивич"
Дмитрий Вербич
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Буйвол" из "Азова" объяснил, зачем Россия похищает украинских детей
Россия похищает украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Замкомандира Третьей штурмовой Жорин указал на единственный путь к победе Украины в войне
Максим Жорин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?