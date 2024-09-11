Существуют ли "хорошие русские". Замкомандира 3 ОШБр удивил ответом

Заместитель командира 3 ОШБр, основатель "Центурии" и экс-командир ООСН "Азов" Игорь Михайленко с позывным "Черкас" поделился своим мнением в интервью Online.UA, существуют ли "хорошие русские".
Главные тезисы
- Важно наладить процесс предоставления гражданства иностранцам, вставшим на защиту Украины.
- История бойца "Барсика", которую рассказал замкомандира 3 ОШБр, является ярким примером того, что "хорошие русские" существуют и даже готовы отдать самое ценное за независимость украинского народа - свою жизнь.
Существуют ли "хорошие русские"
По убеждению "Черкасса", человек, который говорит на другом языке, даже на русском, и воюет в окопе за Украину, имеет право называться украинцем.
Поэтому он не скрывает, что искренне обеспокоен тем фактом, что в Украине до сих пор не создали простой алгоритм предоставления гражданства иностранцам, длительное время воюющих на фронте за независимость нашей страны.
Пока не утихают дискуссии по этому поводу, однако нет конкретных решений.
Замкомандира 3 ОШБр возмущают истории, когда бойцы по 10 лет рискуют своей жизнью на поле боя, однако до сих пор не смогли получить гражданство.
"Черкас" приводит пример, что некоторые люди в ТикТоках хвалятся наличием украинского паспорта, находясь год-полтора в стране, потому что просто приехали учиться.
По словам "Черкасса", эта история является одним из доказательств существования "хороших русских", ведь “Барсик” уже 10 лет воюет за Украину и украинские ценности, а также защищает своих побратимов на фронте.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-