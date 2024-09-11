Существуют ли "хорошие русские". Замкомандира 3 ОШБр удивил ответом

Заместитель командира 3 ОШБр, основатель "Центурии" и экс-командир ООСН "Азов" Игорь Михайленко с позывным "Черкас" поделился своим мнением в интервью Online.UA, существуют ли "хорошие русские".

Существуют ли "хорошие русские"

По убеждению "Черкасса", человек, который говорит на другом языке, даже на русском, и воюет в окопе за Украину, имеет право называться украинцем.

Поэтому он не скрывает, что искренне обеспокоен тем фактом, что в Украине до сих пор не создали простой алгоритм предоставления гражданства иностранцам, длительное время воюющих на фронте за независимость нашей страны.

Пока не утихают дискуссии по этому поводу, однако нет конкретных решений.

Замкомандира 3 ОШБр возмущают истории, когда бойцы по 10 лет рискуют своей жизнью на поле боя, однако до сих пор не смогли получить гражданство.

"Черкас" приводит пример, что некоторые люди в ТикТоках хвалятся наличием украинского паспорта, находясь год-полтора в стране, потому что просто приехали учиться.

Для меня очень показателен "Барсик" из "Азова". В 2014 году он присоединился, в роту разведки попал, потом уволился, был у меня в организации. Началась война, он участвовал в Киевской кампании, улетел в Мариуполь на вертолете. Там получил ранение, вернулся, реабилитировался, стал в строй, уехал в Бахмут. В Бахмуте получил ранения, реабилитировался, стал в строй — неугомонный. Человек русскоязычный, гражданин Российской Федерации. Игорь "Черкас" Михайленко Заместитель командира 3-й ОШБр, основатель "Центурии"

По словам "Черкасса", эта история является одним из доказательств существования "хороших русских", ведь “Барсик” уже 10 лет воюет за Украину и украинские ценности, а также защищает своих побратимов на фронте.