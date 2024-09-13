Премьер Британии ответил на угрозы Путина касательно войны РФ против НАТО

Британский лидер Кир Стармер впервые отреагировал на угрозы нелегитимного президента РФ Владимира Путина относительно того, что любое использование британских ракет дальнего радиуса действия на российской территории приведет к войне НАТО с Россией.
Главные тезисы
- Премьер Британии не испугался угроз Путина и отметил право Украины на самооборону.
- Британский лидер планирует переговоры с американским президентом для обсуждения возможностей помощи Украине.
- Владимир Путин пытается запугать союзников Украины, заявляя об участии НАТО в войне с Россией.
Стармер не испугался новых угроз Путина
Британский лидер обратил внимание на то, что российский диктатор Путин начал войну в Украине и может закончить ее в любой момент.
По его словам, Лондон предоставил "подготовку и возможности", чтобы помочь Украине защитить себя от агрессии врага.
Кир Стармер подчеркнул, что он решил провести переговоры с американским лидером Джо Байденом, ведь существуют дальнейшие дискуссии о природе этих возможностей.
Глава британского правительства добавил, что не будет комментировать удары Storm Shadow напрямую, однако отметил, что хочет убедиться, что "все принятые решения находятся в стратегическом контексте".
Как Путин пытался запугать союзников Украины
Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что разрешение Украине на удары дальнобойными ракетами по российской территории в его воображении означает "прямое участие" НАТО в войне с Россией.
По убеждению нелегитимного президента РФ, это значит совсем другое, потому что украинская армия, мол, "не может" сама совершать такие удары.
Диктатор также заявил, что Россия будет принимать "соответствующие решения, учитывая те угрозы, которые нам будут создаваться".
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