Премьер Британии ответил на угрозы Путина касательно войны РФ против НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Премьер Британии ответил на угрозы Путина касательно войны РФ против НАТО

Кир Стармет
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Британский лидер Кир Стармер впервые отреагировал на угрозы нелегитимного президента РФ Владимира Путина относительно того, что любое использование британских ракет дальнего радиуса действия на российской территории приведет к войне НАТО с Россией.

Главные тезисы

  • Премьер Британии не испугался угроз Путина и отметил право Украины на самооборону.
  • Британский лидер планирует переговоры с американским президентом для обсуждения возможностей помощи Украине.
  • Владимир Путин пытается запугать союзников Украины, заявляя об участии НАТО в войне с Россией.

Стармер не испугался новых угроз Путина

Британский лидер обратил внимание на то, что российский диктатор Путин начал войну в Украине и может закончить ее в любой момент.

Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину Россия может немедленно прекратить конфликт. Украина имеет право на самооборону.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

По его словам, Лондон предоставил "подготовку и возможности", чтобы помочь Украине защитить себя от агрессии врага.

Кир Стармер подчеркнул, что он решил провести переговоры с американским лидером Джо Байденом, ведь существуют дальнейшие дискуссии о природе этих возможностей.

Глава британского правительства добавил, что не будет комментировать удары Storm Shadow напрямую, однако отметил, что хочет убедиться, что "все принятые решения находятся в стратегическом контексте".

В ближайшие несколько недель и месяцев возможны действительно важные события, как в Украине, так и на Ближнем Востоке, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

Как Путин пытался запугать союзников Украины

Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что разрешение Украине на удары дальнобойными ракетами по российской территории в его воображении означает "прямое участие" НАТО в войне с Россией.

По убеждению нелегитимного президента РФ, это значит совсем другое, потому что украинская армия, мол, "не может" сама совершать такие удары.

Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников либо из Евросоюза, либо из Соединенных Штатов — в общем, из натовских спутников, — жалуется Путин.

Диктатор также заявил, что Россия будет принимать "соответствующие решения, учитывая те угрозы, которые нам будут создаваться".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В США предупредили о новом плане Путина относительно Украины
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В МУС раскрыли перспективы дела Путина
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин паникует из-за возможности Украины бить западным оружием по РФ
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?