Путин паникует из-за возможности Украины бить западным оружием по РФ

Нелегитимный президент России Владимир Путин боится разрешений для Украины от стран-партнеров бить по территории РФ западным дальнобойным оружием, поэтому цинично заявил, что это якобы будет означать "прямое участие стран НАТО в войне в Украине".

Путин с испуга снова заговорил о НАТО как стороне конфликта

Диктатор РФ считает, что Украина не сможет наносить поражение современными высокоточными системами большой дальности западного производства, поскольку это, мол, возможно только при использовании разведданных со спутников, которых у украинской армии нет.

Глава Кремля заявил, что вносить полетные задачи в системы могут только военнослужащие стран НАТО.

Поэтому, согласно своей извращенной логике, он считает разрешение Украине бить западным оружием по России "принятием решения о непосредственном участии стран НАТО, США, европейских стран в войне в Украине".

Он считает, что такое решение партнеров Украины "изменит саму природу конфликта и будет означать, что страны НАТО, США и Европа воюют с Россией".

Путин приказал отбить Курскую область до 1 октября

Как отмечает издание, обескураженный Путин приказал своей армии вернуть контроль над Курской областью до 1 октября.

11 сентября российские войска приступили к контратаке вдоль западного фланга украинского наступления.