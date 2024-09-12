Путин в панике приказал своим войскам отбить Курщину через несколько недель

Курская операция ВСУ в Курщине ударила по авторитету российского диктатора Владимира Путина. Поэтому он приказал оккупантам отбить регион в кратчайшие сроки.

Путин приказал отбить Курскую область до 1 октября

Как отмечает издание, обескураженный Путин приказал своей армии вернуть контроль над Курской областью до 1 октября.

11 сентября российские войска приступили к контратаке вдоль западного фланга украинского наступления.

Контрнаступление России с целью вытеснения украинцев из Курской области официально стартовало, — заявил финский аналитик Йони Аскола. Поделиться

Отмечается, что российские силы нацелились на Снагоск — село к югу от реки Сейм, расположенное в нескольких километрах от границы. Главный удар наносили не менее восьми танков и другая бронетехника 51-го полка ВДВ РФ. Через несколько часов после контратаки в деревне все еще продолжались бои.

Одновременно отдельное российское подразделение выдвинулось в село Уланок, расположенное на правом фланге украинских сил в Курской области.

Что важно знать о Курской операции

6 августа 2024 г. Силы обороны Украины неожиданно для всех начали мощное контрнаступление на территорию РФ — они успешно прорвались в Курскую область.

Уже через несколько дней глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что войну наконец-то вытеснили на территорию страны-агрессорки.

Только за несколько недель в плен украинским силам сдались сотни российских захватчиков.

Как объяснил недавно Владимир Зеленский, он и его команда намеревались создать буферную зону, чтобы воспрепятствовать российским военным операциям против Украины.

5 августа официально стало известно, что из-за успеха курской операции Россия перебросила в Курскую область РФ 60 тысяч своих военных.

По состоянию на 12 сентября Силы обороны Украины контролируют около 100 населенных пунктов Курской области.