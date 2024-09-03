Пропаганда РФ распространяет очередные фейки об ВСУ во время операции в Курщине

Центр противодействия дезинформации выявляет новые фейки и манипуляции по операциям ВСУ в Курской области, которые распространяет российская пропаганда.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет ложные информационные сюжеты о действиях ВСУ в Курщине, включая утверждения о"'расстрелах своих", “атаках на пенсионеров” и “геноциде”.
- Активная информационная операция направлена на вызывание сомнений в действиях украинского военного руководства и подорвание боевого духа украинцев.
- Российские агентства признают некоторый рост недовольства среди россиян после того, как ВСУ взяли под контроль часть Курской области, что может привести к ограниченному признанию общественного недовольства для защиты власти.
- Американские аналитики указывают на сложную информационную кампанию Кремля, направленную на оправдание продолжения наступательных операций на востоке Украины и игнорирование беспокойства россиян.
Какие фейки распространяет российская пропаганда по операции ВСУ на Курщине
Как отмечает ЦПИ, зафиксирована очередная волна дезинформационных публикаций в частности вокруг таких тем — "расстрелы своих", "атака на пенсионеров", "геноцид" и "мародерство на Курщине".
Отмечается, что пытаясь подорвать боевой дух украинцев и дискредитировать ВСУ, враждебная пропаганда рассказывает, что украинские командиры Курской области расстреливают своих подчиненных в случае отказа выполнять приказ.
Кроме этого пропагандисты сделали сюжет о работе боевых медиков на Курщине, рассказывающих о спасении двух пенсионеров после якобы атаки украинского дрона по их авто.
В то же время в сюжете почему-то показывают не пенсионеров, а оказание помощи раненым российским военным.
Также враждебная пропаганда продолжает рассказывать о «военных преступлениях украинцев» в Судже на Курщине, публикуя очередные «свидетельства очевидцев».
Кроме этого, активно распространяется видео украиноязычного блоггера, который рассказывает о массовом мародерстве в Курской области.
Чтобы придать вес своим словам, он заявляет, что читает сообщение от военного, получившего ранения на Курском направлении.
Путин приказал провести сложную информационную кампанию из-за обострения в Курской области
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что российские государственные социологические агентства признают некоторый рост недовольства россиян Путиным и российскими властями после того, как Силы обороны Украины взяли под контроль немалую часть Курской области.
Например, Фонд "Общественное мнение" утверждает, что речь идет о 28% опрошенных, которые не скрывают возмущения или неудовлетворения действиями Кремля на фоне последних событий.
По убеждению американских аналитиков, команда российского диктатора рассчитывает на то, что ограниченное признание общественного недовольства защитит ее от обвинений.
Кремль не хочет, чтобы россияне возмущались еще и потому, что их беспокойство игнорируют и не замечают.
К слову, на 30 августа Силы обороны Украины в Курской области продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-