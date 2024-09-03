Пропаганда РФ распространяет очередные фейки об ВСУ во время операции в Курщине

Центр противодействия дезинформации выявляет новые фейки и манипуляции по операциям ВСУ в Курской области, которые распространяет российская пропаганда.

Какие фейки распространяет российская пропаганда по операции ВСУ на Курщине

Как отмечает ЦПИ, зафиксирована очередная волна дезинформационных публикаций в частности вокруг таких тем — "расстрелы своих", "атака на пенсионеров", "геноцид" и "мародерство на Курщине".

Отмечается, что пытаясь подорвать боевой дух украинцев и дискредитировать ВСУ, враждебная пропаганда рассказывает, что украинские командиры Курской области расстреливают своих подчиненных в случае отказа выполнять приказ.

Кроме этого пропагандисты сделали сюжет о работе боевых медиков на Курщине, рассказывающих о спасении двух пенсионеров после якобы атаки украинского дрона по их авто.

В то же время в сюжете почему-то показывают не пенсионеров, а оказание помощи раненым российским военным.

Также враждебная пропаганда продолжает рассказывать о «военных преступлениях украинцев» в Судже на Курщине, публикуя очередные «свидетельства очевидцев».

Герои таких видео рассказывают об «украинских нацистах, которые расстреливают всех без разбора», что они якобы пришли в Курскую область «истреблять русский народ». Операция в Курщине длится уже почти месяц, а россияне до сих пор не показали никаких доказательств этих «зверств украинцев», — отмечает ЦПИ. Поделиться

Кроме этого, активно распространяется видео украиноязычного блоггера, который рассказывает о массовом мародерстве в Курской области.

Чтобы придать вес своим словам, он заявляет, что читает сообщение от военного, получившего ранения на Курском направлении.

Эта информационная операция направлена в первую очередь на украинцев и имеет целью вызвать сомнения в действиях нашего военного руководства. В видео присутствуют нарративы, уже долгое время активно продвигаемые ru-пропагандой на украинскую аудиторию, — о том, что Курская операция является «договорняком», а бойцам ВСУ нужно не на курщине воевать, а на Донбассе. Поделиться

Путин приказал провести сложную информационную кампанию из-за обострения в Курской области

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что российские государственные социологические агентства признают некоторый рост недовольства россиян Путиным и российскими властями после того, как Силы обороны Украины взяли под контроль немалую часть Курской области.

Например, Фонд "Общественное мнение" утверждает, что речь идет о 28% опрошенных, которые не скрывают возмущения или неудовлетворения действиями Кремля на фоне последних событий.

По убеждению американских аналитиков, команда российского диктатора рассчитывает на то, что ограниченное признание общественного недовольства защитит ее от обвинений.

Кремль не хочет, чтобы россияне возмущались еще и потому, что их беспокойство игнорируют и не замечают.

Кремль, похоже, начал сложную информационную кампанию, направленную на оправдание своей внутренней аудитории тому, что Россия предпочитает продолжать наступательные операции на востоке Украины, а не срочное выведение украинских войск из Курской области, и ограниченное признание недовольства может быть частью этой кампании, — отмечают эксперты. Поделиться

К слову, на 30 августа Силы обороны Украины в Курской области продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.