Успешное контрнаступление Сил обороны Украины на территории Курской области РФ набирает обороты. Это подтолкнуло диктатора Владимира Путина к новому неожиданному решению: он приказал, чтобы находящиеся в Африке российские боевики из ЧВК "Медведи" немедленно прибыли на Курщину.

Кремль перебрасывет свои силы из Африки в Курскую область

Согласно данным французских журналистов, боевики ЧВК "Медведи", которые связаны с Минобороны РФ, прибыли в столицу страны Уагадугу в Африке еще несколько месяцев назад.

Речь идет об около 100 российских наемниках. Все это время они занимались охраной ряда ключевых фигур, в том числе и главы хунты, капитана Ибрагима Траоре.

Однако ситуация резко изменилась, когда украинские силы прорвались в Курскую область. Солдаты РФ до сих пор не смогли остановить их и вытеснить.

Именно поэтому власти РФ решили приобщить к защите Курщины боевиков ЧВК "Медведи" — они уже пакуют чемоданы.

Официальной причиной их отъезда, спустя всего три месяца после прибытия, является участие в российских оборонных усилиях против наступления украинской армии, начатого 6 августа в Курской области, — пишет Le Monde. Поделиться

ЧВК "Медведи" отрицает связи с Минобороны РФ

По словам французских журналистов, они уже получили от командира бригады "Медведи" Виктора Ермолаева официальное подтверждение того, что он выводит своих боевиков из Африки.

Он также добавил, что "все российские солдаты забывают свои проблемы и объединяются для борьбы с врагом".

27 августа в Telegram-канале российских наемников было опубликовано заявление, в котором говорится, что "в связи с последними событиями бригада возвращается в Крым", где базируется ЧВК.

Следует также отметить, что руководство ЧВК "Медведи" отрицает связь с российским оборонным ведомством.