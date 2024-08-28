Британия хочет разрешить удары Storm Shadow по РФ. Что ее останавливает

Как удалось узнать британским журналистам от своих инсайдеров, на самом деле команда лидера Великобритании Кира Стармера хочет предоставить разрешение Украине наносить удары Storm Shadow по целям в России, однако боится негативной реакции США.

США фактически блокируют решение Британии касательно Storm Shadow

Как отмечает издание, премьер Великобритании Кир Стармер боится того, что его положительный ответ на призывы Украины "спровоцирует скандал" и усугубит отношения между Лондон и Вашингтоном.

На фоне войны РФ против Украины политик решил придерживаться "консультативного подхода": он советуется с американскими властями, а не принимает решение самостоятельно.

По словам инсайдеров, команда американского лидера Джо Байдена обеспокоена тем, что использование украинскими силами этих ракет в войне против России даже без одобрения США может "обострить ситуацию" и привести к втягиванию американских войск в войну.

Ранее летом британское правительство обращалось к США с просьбой смягчить свою позицию и разрешить Украине использование ракет на территории России. А США в частном порядке выразили недовольство поспешной позицией Британии по поставкам военной техники Украине. Поделиться

Непубличный конфликт между США и Великобританией длится не первый год

Что также интересно, когда Британия стала первой западной страной, предоставившей Украине боевые танки, а также поддержавшей идею поставки истребителей F-16, в США сразу выразили свое недовольство.

В Белом доме начали жаловаться на то, что таким образом Лондон якобы хочет подтолкнуть Штаты к аналогичным шагам.

Что важно понимать, Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для поражения стационарных целей (включая, например, бункеры), которые хорошо защищены системами ПВО.