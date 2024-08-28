Британия хочет разрешить удары Storm Shadow по РФ. Что ее останавливает
Категория
Политика
Дата публикации

Британия хочет разрешить удары Storm Shadow по РФ. Что ее останавливает

Кир Стармер
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Как удалось узнать британским журналистам от своих инсайдеров, на самом деле команда лидера Великобритании Кира Стармера хочет предоставить разрешение Украине наносить удары Storm Shadow по целям в России, однако боится негативной реакции США.

Главные тезисы

  • Премьер Кир Стармер решил ориентироваться на позицию и решения Вашингтона.
  • США фактически блокируют решение Британии по Storm Shadow. Это уже не первый подобный случай.
  • Предоставление союзниками Украины разрешения на нанесение ударов по России может изменить ход войны.

США фактически блокируют решение Британии касательно Storm Shadow

Как отмечает издание, премьер Великобритании Кир Стармер боится того, что его положительный ответ на призывы Украины "спровоцирует скандал" и усугубит отношения между Лондон и Вашингтоном.

На фоне войны РФ против Украины политик решил придерживаться "консультативного подхода": он советуется с американскими властями, а не принимает решение самостоятельно.

По словам инсайдеров, команда американского лидера Джо Байдена обеспокоена тем, что использование украинскими силами этих ракет в войне против России даже без одобрения США может "обострить ситуацию" и привести к втягиванию американских войск в войну.

Ранее летом британское правительство обращалось к США с просьбой смягчить свою позицию и разрешить Украине использование ракет на территории России. А США в частном порядке выразили недовольство поспешной позицией Британии по поставкам военной техники Украине.

Непубличный конфликт между США и Великобританией длится не первый год

Что также интересно, когда Британия стала первой западной страной, предоставившей Украине боевые танки, а также поддержавшей идею поставки истребителей F-16, в США сразу выразили свое недовольство.

В Белом доме начали жаловаться на то, что таким образом Лондон якобы хочет подтолкнуть Штаты к аналогичным шагам.

Что важно понимать, Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для поражения стационарных целей (включая, например, бункеры), которые хорошо защищены системами ПВО.

Разрешение наносить удары по территории России позволит ввести врага в стратегическую неопределенность, а поступление в Украину самолетов F-16, в том числе с разрешением сбивать воздушные цели над Россией, существенно усилит возможности в защите неба.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Британия разрешила Украине использовать собственное оружие в наступлении на Курщине
Военные ВСУ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Британия продлили режим беспошлинной торговли. Что это означает
Министерство экономики Украины
Украина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США и Британия помогли Украине с подготовкой к Курской операции
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?