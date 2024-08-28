Британія хоче дозволити удари Storm Shadow по РФ. Що її зупиняє

Як вдалося дізнатися британським журналістам від своїх інсайдерів, насправді команда лідера Великої Британії Кіра Стармера хоче надати дозвіл Україні завдавати ударів Storm Shadow по цілях у Росії, однак боїться негативної реакції США.

США фактично блокують рішення Британії щодо Storm Shadow

Як зазначає видання, прем'єр Великої Британії Кір Стармер боїться того, що його позитивна відповідь на заклики України "спровокує скандал" та погіршить відносини між Лондон та Вашингтоном.

На тлі війни РФ проти України політик вирішив дотримуватися "консультативного підходу": він радиться з американською владою, а не ухвалює рішення самостійно.

За словами інсайдерів, команда американського лідера Джо Байдена занепокоєна тим, що використання українськими силами цих ракет у війні проти Росії навіть без схвалення США може "загострити ситуацію" і призвести до втягування американських військ у війну.

Раніше влітку британський уряд звертався до США з проханням пом’якшити свою позицію і дозволити Україні використання ракет на території Росії. А США, як зазначили у виданні, в приватному порядку висловили невдоволення поспішною позицією Британії в питанні постачання військової техніки Україні. Поширити

Непублічний конфлікт між США та Британією триває не перший рік

Що також цікаво, коли Британія стала першою західною країною, яка надала Україні бойові танки, а також підтримала ідею постачання винищувачів F-16, у США одразу висловили своє невдоволення.

У Білому домі почали скаржитися на те, що таким чином Лондон нібито хоче підштовхнути Штати до аналогічних кроків.

Що важливо розуміти, Storm Shadow/SCALP — франко-британська авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для ураження стаціонарних цілей (включно з, наприклад, бункерами), які добре захищені системами ППО.