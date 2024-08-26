Розвідка США та Великої Британії надала Україні супутникові знімки Курської області перед початком наступальної операції.

Що відомо про таємну підтримку США та Британією Курської операції ЗСУ

Журналісти видання із посиланням на американських посадовців та аналітиків з Великої Британії зазначають, що супутникові знімки та інша інформація про ситуацію на Курщині були надані Україні у рамках підготовки до наступу.

Зазначається, що супутникові знімки та інші інформація передавались для змоги українських військових відстежувати переміщення резервів злочинної армії РФ на Курщині.

Західні аналітики та журналісти видання вважають, що наступ ЗСУ на Курщині створює загрозу перенапруження ліній постачання українських військових та послаблення оборонних позицій на сході України.

Крім того, зосередження військ у Курській області може створити вразливі місця на східному фронті.

За словами аналітика британської розвідувальної компанії Janes Джеймса Рендса, розширення українськими військовими підконтрольних територій на Курщині вимагає задіяння значних ресурсів, що може призвести до виснаження на інших ділянках фронту та зменшити наявні резерви.

Водночас ЗСУ продемонстрували здатність проводити комплексні наступальні операції, координуючи дії піхоти, бронетехніки та артилерії.

Що відомо про перекидання армією РФ резервів на Курщину з різних ділянок фронту в Україні

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), командування окупаційної армії РФ продовжує перекидати додаткові сили на Курщину з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні.

Зазначається, що командири російської 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ), 11-ї повітряно-десантної (ПДВ) бригади, 56-го полку ПДВ (7-а дивізія ПДВ) і 51-го полку ПДВ (106-а дивізія ПДВ) доповіли кремлівському диктатору Володимиру Путіну про виконання бойових завдань на Курщині.

Армія РФ на Курщині

Раніше того ж дня Путін провів зустріч з начальником свого генштабу Валерієм Герасимовим і начальником головного оперативного управління генштабу, генерал-полковником Сергієм Рудським. Вони обговорювали російську відповідь на українське "вторгнення" в Курську область.

Аналітики ISW спостерігали за веденням бойових дій 810-ї морської піхотної бригади, 155-ї морської піхотної бригади та 11-ї бригади повітряно-десантної дивізії у Курській області.

В ISW зазначають, що військове командування РФ нещодавно перемістило підрозділи 56-го полку дивізії з району Роботине назад в Росію.

Аналітики поки не підтверджують, що підрозділи 51-го полку повітряно-десантної дивізії воюють на Курщині, однак їхній командир звітував Путіну про переміщення військових до РФ.

В останні місяці вони воювали на Сіверському напрямку разом з іншими підрозділами 106-ї дивізії ПДВ.

Аналітики також припускають, що РФ передислокувала й бійців 810-ї та 155-ї морських піхотних бригад із лінії фронту на півночі Харківської області і підрозділи 11-ї бригади ВДВ із Часового Яру.