Что известно о тайной поддержке США и Британии Курской операции ВСУ

Журналисты издания со ссылкой на американских чиновников и аналитиков из Великобритании отмечают, что спутниковые снимки и другая информация о ситуации в Курщине были предоставлены Украине в рамках подготовки к наступлению.

Отмечается, что спутниковые снимки и другие данные передавались для украинских военных отслеживать перемещение резервов преступной армии РФ на Курщине.

Западные аналитики и журналисты издания считают, что наступление ВСУ в Курщине создает угрозу перенапряжения линий поставок украинских военных и ослабления оборонных позиций на востоке Украины.

Кроме того, сосредоточение войск в Курской области может создать уязвимые места на восточном фронте.

По словам аналитика британской разведывательной компании Janes Джеймса Рэндса, расширение украинскими военными подконтрольных территорий в Курщине требует задействования значительных ресурсов, что может привести к истощению на других участках фронта и уменьшить имеющиеся резервы.

В то же время ВСУ продемонстрировали способность проводить комплексные наступательные операции, координируя действия пехоты, бронетехники и артиллерии.

Что известно о опрокидывании армией РФ резервов на Курщину с разных участков фронта в Украине

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), командование оккупационной армии РФ продолжает опрокидывать дополнительные силы на Курщину с менее приоритетных участков фронта в Украине.

Отмечается, что командиры российской 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ), 11-й воздушно-десантной (НДС) бригады, 56-го полка НДС (7-я дивизия НДС) и 51-го полка НДС (106-я дивизия НДС) доложили кремлевскому диктатору Владимиру Путину о выполнении боевых задач на Курщине.

Армия РФ на Курщине

Ранее в тот же день Путин провел встречу с начальником своего генштаба Валерием Герасимовым и начальником главного оперативного управления генштаба генерал-полковником Сергеем Рудским. Они обсуждали российский ответ на украинское "вторжение" в Курскую область.

Аналитики ISW наблюдали за ведением боевых действий 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады и 11-й бригады воздушно-десантной дивизии в Курской области.

В ISW отмечают, что военное командование РФ недавно переместило подразделения 56 полка дивизии из района Роботине обратно в Россию.

Аналитики пока не подтверждают, что подразделения 51 полка воздушно-десантной дивизии воюют на Курщине, однако их командир отчитывался Путину о перемещении военных в РФ.

В последние месяцы они воевали на Северском направлении вместе с другими подразделениями 106-й дивизии НДС.

Аналитики также предполагают, что РФ передислоцировала и бойцов 810 и 155 морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и подразделения 11 бригады ВДВ из Временного Яра.