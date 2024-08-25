Эксперты, с которыми пообщалось издание The Washington Post, обращают внимание на то, что российские солдаты, которые должны были бы сопротивляться ВСУ во время контрнаступления в Курской области, просто массово сдаются в плен украинским силам.

Российским военным наплевать на свою главную обязанность

Согласно данным американских журналистов, украинские воины взяли в плен более 240 российских солдат.

Что важно понимать, на самом деле это количество может быть гораздо больше.

Это сотни вражеских военных, которые должны были остановить продвижение ВСУ, однако даже не пытались этого сделать.

Большинство из них называют себя срочниками и уверяют, что они не должны вступать в бой даже для защиты собственной территории.

Журналисты уверены, что такой подход создает политически чувствительную проблему для российского диктатора Владимира Путина.

Я давно не видела видео, как российские солдаты массово сдаются в плен. Увидев эти видео, я почувствовала, что у этих солдат нет опыта боевых действий внутри Украины, — заявила Дара Масикот, старший научный сотрудник Программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир. Поделиться

Путин собственноручно создал новую проблему для Кремля

Журналисты обращают внимание на то, что на некоторых видео пленные называют себя срочниками — мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет.

Что важно понимать, такие военнослужащие срочной службы не получают зарплату и плохо обучены.

Нелегитимный президент РФ пообещал, что их не будут отправлять на фронт, хотя российское законодательство разрешает это, если они прошли четырехмесячную базовую подготовку.

Наличие военнообязанных в боевых действиях подрывает общественный договор между российскими семьями и правительством, которым руководит Путин с 1999 года, — отмечает Масикот. Поделиться

Ни Украина, ни Россия до сих пор не уточняли, сколько российских срочников попали в плен во время Курской операции.