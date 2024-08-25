Эксперты, с которыми пообщалось издание The Washington Post, обращают внимание на то, что российские солдаты, которые должны были бы сопротивляться ВСУ во время контрнаступления в Курской области, просто массово сдаются в плен украинским силам.
Главные тезисы
- Наблюдения журналистов и экспертов подтверждают, что российские солдаты массово сдаются в плен в Курской области, не пытаясь сопротивляться ВСУ.
- Попавшие в плен российские срочники заявляют об отсутствии опыта и плохой подготовке.
- Путин создал для себя новую проблему на фоне Курской операции ВСУ.
Российским военным наплевать на свою главную обязанность
Согласно данным американских журналистов, украинские воины взяли в плен более 240 российских солдат.
Что важно понимать, на самом деле это количество может быть гораздо больше.
Это сотни вражеских военных, которые должны были остановить продвижение ВСУ, однако даже не пытались этого сделать.
Большинство из них называют себя срочниками и уверяют, что они не должны вступать в бой даже для защиты собственной территории.
Журналисты уверены, что такой подход создает политически чувствительную проблему для российского диктатора Владимира Путина.
Путин собственноручно создал новую проблему для Кремля
Журналисты обращают внимание на то, что на некоторых видео пленные называют себя срочниками — мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет.
Что важно понимать, такие военнослужащие срочной службы не получают зарплату и плохо обучены.
Нелегитимный президент РФ пообещал, что их не будут отправлять на фронт, хотя российское законодательство разрешает это, если они прошли четырехмесячную базовую подготовку.
Ни Украина, ни Россия до сих пор не уточняли, сколько российских срочников попали в плен во время Курской операции.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-