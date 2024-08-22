Украинские военные могут начать новое контрнаступление уже в 2025 году на фоне успехов наступательной операции в Курщине.

Что известно о перспективах нового контрнаступления ВСУ

Журналисты издания отмечают, что, несмотря на успехи наступательной операции украинских военных на Курщине, преступная армия РФ не спешит перебрасывать силы из ключевых направления фронта на востоке Украины и продолжает давить на Донетчине и Харьковщине.

На этих направлениях, как подчеркивается, действуют недоукомплектованные подразделения ВСУ, растянутые вдоль линии фронта и способные лишь замедлить наступление российских окупантов, однако не остановить его.

В таких ключевых городах, как Нью-Йорк, Торецк, Времен Яр и Покровск, имеющие решающее значение для содержания остатков Донецкой области, с момента начала украинского наступления продолжаются интенсивные бои и обстрелы из тяжелой артиллерии. По некоторым данным, Нью-Йорк, возможно, полностью упал, – подчеркивается в материале издания. Поделиться

Отмечается, что российские оккупанты также усилили обстрелы гражданских населенных пунктов в Донецкой области, что может быть частью более широкой стратегии преступной армии РФ.

Военный ВСУ

Сейчас украинские военные на Донбассе выражают обеспокоенность по поводу того, что опрокидывание части сил и ресурсов в Курскую область ставит под угрозу текущие оборонные операции на востоке Украины.

Такие города, как Часов Яр, остаются активным полем боя и улучшения ситуации не предполагается.

В то же время, в Торецке и Покровске украинские войска сообщают об увеличении количества вылетов российских самолетов – иногда по 10 в день.

Украинским военным в Покровске не хватает личного состава, что фактически делает невозможным проведение контратак.

Близость населенного пункта к линии фронта и радиус действия русской артиллерии представляют значительную угрозу, поскольку его падение может привести к окружению Россией Константиновки, Краматорска и Славянская.

Украина рассчитывает на то, что в конечном счете для противодействия ее наступлению в Курской области России может потребоваться опрокидывание войск с других оккупированных территорий Украины.

Американские чиновники предположили, что руководство преступной армии РФ частично перебросило отдельные подразделения из оккупированного Крыма и захваченных частей Запорожской и Херсонской областей.

Украинские источники также сообщают, что российские войска могут быть уведены с Харьковского фронта.

Но что очень важно, нет никаких признаков отвода российских войск на Донбассе. Если это правда, это свидетельствует о решимости Москвы отдать приоритет этому наступлению, даже несмотря на то, что украинские войска продолжают удерживать свое преимущество в Курской области.

Однако аналитики приводят факторы, которые могут подорвать проведение преступной армией наступления на Донбассе.

Отмечается, что в случае дальнейшего продвижения ВСУ в Курщине, России придется перебросить значительно больше сил с других участков фронта в Украине.

Это может расширить диапазон ударов украинских беспилотников, что еще больше подорвет возможности России по нанесению ударов на дальние расстояния.

Что даст Украине проведение еще одного контрнаступления

Во-вторых, проходящие подготовку украинские бригады могут быть развернуты для усиления Курской или Донецкой областей, в зависимости от того, где российские силы проявляют признаки слабости. Такая гибкость может позволить Киеву в 2025 году организовать контрнаступление, а не просто очередное давление на оккупированный Донбасс, - отмечается в материале издания. Поделиться

Кроме этого, аналитики напоминают, что уничтожение украинскими военными кораблей ЧФ ВМС РФ и систем ПВО в оккупированном Крыму заставило российских оккупантов перейти к обороне.