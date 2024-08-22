Українські військові можуть розпочати новий контрнаступ вже у 2025 році на тлі успіхів наступальної операції на Курщині.

Що відомо про перспективи нового контрнаступу ЗСУ

Журналісти видання зазначають, що попри успіхи наступальної операції українських військових на Курщині, злочинна армія РФ не поспішає перекидати сили з ключових напрямкі фронту на сході України і продовжує тиснути на Донеччині та Харківщині.

На цих напрямках, як підкреслюється, діють недоукомплектовані підрозділи ЗСУ, розтягнуті уздовж лінії фронту і здатні лише сповільнити наступ російських окупантів, однак не зупинити його.

У таких ключових містах, як Нью-Йорк, Торецьк, Часів Яр і Покровськ, що мають вирішальне значення для утримання залишків Донецької області, з моменту початку українського наступу тривають інтенсивні бої та обстріли з важкої артилерії. За деякими даними, Нью-Йорк, можливо, повністю впав, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що російські окупанти також посилили обстріли цивільних населених пунктів на Донеччині, що може бути частиною ширшої стратегії злочинної армії РФ.

Військовий ЗСУ

Наразі українські військові на Донбасі висловлюють стурбованість стосовно того, що перекидання частини сил та ресурсів у Курську область ставить під загрозу поточні оборонні операції на сході України.

Такі міста, як Часів Яр, залишаються активним полем бою, і поліпшення ситуації не передбачається.

Водночас у Торецьку і Покровську українські війська повідомляють про збільшення кількості вильотів російських літаків – іноді по 10 на день.

Українським військовим у Покровську бракує особового складу, що фактично унеможливлює проведення контратак.

Близькість населеного пункту до лінії фронту і радіус дії російської артилерії становлять значну загрозу, оскільки його падіння може призвести до оточення Росією Костянтинівки, Краматорська і Слов'янська

Україна розраховує на те, що в кінцевому підсумку для протидії її наступу в Курській області Росії може знадобитися перекидання військ з інших окупованих територій України.

Американські посадовці припустили, що керівництво злочинної армії РФ вже частково перекинуло окремі підрозділи з окупованого Криму та захоплених частин Запорізької та Херсонської областей.

Українські джерела також повідомляють, що російські війська можуть бути відведені з Харківського фронту.

Але, що дуже важливо, немає жодних ознак відведення російських військ на Донбасі. Якщо це правда, то це свідчить про рішучість Москви віддати пріоритет цьому наступу, навіть незважаючи на те, що українські війська продовжують утримувати свою перевагу в Курській області.

Однак аналітики наводять фактори, які можуть підірвати проведення злочинною армією наступу на Донбасі.

Зазначається, що у разі подальшого просування ЗСУ на Курщині, Росії доведеться перекинути значно більше сил з інших ділянок фронту в Україні.

Це може розширити діапазон ударів українських безпілотників, що ще більше підірве можливості Росії з нанесення ударів на далекі відстані.

Що дасть Україні проведення ще одного контрнаступу

По-друге, українські бригади, що наразі проходять підготовку, можуть бути розгорнуті для посилення Курської або Донецької областей, залежно від того, де російські сили виявляють ознаки слабкості. Така гнучкість може дозволити Києву у 2025 році організувати контрнаступ, а не просто черговий натиск на окупований Донбас, - наголошується у матеріалі видання. Поширити

Окрім цього аналітики нагадують, що знищення українськими військовими кораблів ЧФ ВМС РФ та систем ППО в окупованому Криму змусило російських окупантів перейти до оборони.