Експерти вказали на головний парадокс Курської операції ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Експерти вказали на головний парадокс Курської операції ЗСУ

солдат РФ
Джерело:  The Washington Post

Експерти, з якими поспілкувалося видання The Washington Post, звертають увагу на те, що російські солдати, які повинні були б чинити опір ЗСУ під час контрнаступу у Курській області, просто масово здаються в полон українським силам.

Головні тези:

  • Спостереження журналістів та експертів підтверджують, що російські солдати масово здаються в полон у Курській області, не намагаючись чинити опір ЗСУ.
  • Російські строковики, які потрапили в полон, заявляють про відсутність досвіду та погану підготовку.
  • Путін створив для себе нову проблему на тлі Курської операції ЗСУ.

Російським військовим начхати на свій головний обов’язок

Згідно з даними американських журналістів, українські воїни взяли в полон понад 240 російських солдатів.

Що важливо розуміти, насправді ця кількість може бути набагато більшою.

Це сотні ворожих військових, які повинні були б зупинити просування ЗСУ, однак навіть не намагалися цього зробити.

Більшість з них називають себе строковиками й запевняють, що вони не повинні вступати у бій навіть для захисту власної території.

Журналісти впевнені в тому, що такий підхід створює політично чутливу проблему для російського диктатора Володимира Путіна.

Я давно не бачила відео, як російські солдати масово здаються в полон. Побачивши ці відео, я відчула, що ці солдати не мають досвіду бойових дій всередині України, — заявила Дара Масікот, старший науковий співробітник Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Путін власноруч створив нову проблему для Кремля

Журналісти звертають увагу на те, що на деяких відео полонені називають себе строковиками — чоловіками віком від 18 до 30 років.

Що важливо розуміти, такі військовослужбовці строкової служби не отримують зарплати та погано навчені.

Нелегітимний президент РФ пообіцяв, що їх не відправлятимуть у бойові дії, хоча російське законодавство дозволяє це, якщо вони пройшли чотиримісячну базову підготовку.

Наявність військовозобов’язаних у бойових діях підриває суспільний договір між російськими родинами та урядом, яким керує Путін з 1999 року, — наголошує Масікот.

Ні Україна, ні Росія досі не уточнювали, скільки російських строковиків потрапили в полон під час Курської операції.

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