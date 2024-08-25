Експерти, з якими поспілкувалося видання The Washington Post, звертають увагу на те, що російські солдати, які повинні були б чинити опір ЗСУ під час контрнаступу у Курській області, просто масово здаються в полон українським силам.

Російським військовим начхати на свій головний обов’язок

Згідно з даними американських журналістів, українські воїни взяли в полон понад 240 російських солдатів.

Що важливо розуміти, насправді ця кількість може бути набагато більшою.

Це сотні ворожих військових, які повинні були б зупинити просування ЗСУ, однак навіть не намагалися цього зробити.

Більшість з них називають себе строковиками й запевняють, що вони не повинні вступати у бій навіть для захисту власної території.

Журналісти впевнені в тому, що такий підхід створює політично чутливу проблему для російського диктатора Володимира Путіна.

Я давно не бачила відео, як російські солдати масово здаються в полон. Побачивши ці відео, я відчула, що ці солдати не мають досвіду бойових дій всередині України, — заявила Дара Масікот, старший науковий співробітник Програми Росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир. Поширити

Путін власноруч створив нову проблему для Кремля

Журналісти звертають увагу на те, що на деяких відео полонені називають себе строковиками — чоловіками віком від 18 до 30 років.

Що важливо розуміти, такі військовослужбовці строкової служби не отримують зарплати та погано навчені.

Нелегітимний президент РФ пообіцяв, що їх не відправлятимуть у бойові дії, хоча російське законодавство дозволяє це, якщо вони пройшли чотиримісячну базову підготовку.

Наявність військовозобов’язаних у бойових діях підриває суспільний договір між російськими родинами та урядом, яким керує Путін з 1999 року, — наголошує Масікот. Поширити

Ні Україна, ні Росія досі не уточнювали, скільки російських строковиків потрапили в полон під час Курської операції.