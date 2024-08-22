Україна та Британія продовжили режим безмитної торгівлі. Що це означає

Верховна Рада України 22 серпня ратифікувала Угоду між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Україна та Британія ратифікували договір про вільну торгівлю

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Сьогодні Верховна Рада завершила внутрішні процедури, які були необхідні для того, щоб набрала чинності Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією в частині лібералізації торгівлі. До 2029 року передбачається скасування усіх ввізних мит, а також тарифних квот у двосторонній торгівлі. Юлія Свириденко Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України

За її словами, угода з Британією відкриє для вітчизняних виробників новий ринок збуту, зміцнить експортний потенціал України, сприятиме розвитку бізнесу та національної економіки.

Зазначається, що угода діятиме протягом 5 років — до 31 березня 2029 року, за винятком двох товарних позицій — яєць та продуктів з м'яса птиці. Безмитну торгівлю цими продуктами продовжено на 2 роки — до 1 квітня 2026 року.

Очікується, що нові умови торгівлі стимулюватимуть обмін товарами між двома країнами. Українські виробники зможуть збільшити експорт традиційних для британського ринку товарів, таких як борошно, зернові культури, молочні продукти, м'ясо птиці, томатна паста, мед та різноманітні соки.

Крім того, угода надає Україні можливість оптимізувати експортну логістику та потенційно збільшити постачання продукції з високою доданою вартістю. Цей крок розглядається як значний прогрес у зміцненні економічних зв'язків між Україною та Великою Британією. Поширити

Угоду у формі обміну листами, якою вносяться зміни до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії в частині зобов’язань стосовно лібералізації торгівлі, було підписано 8 лютого 2024 року.

Що означає ратифікація угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною

Зазначається, що країни підписали угоду ще 3 лютого 2022 року, напередодні масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну. А ратифікували у серпня 2024 року.

Підкреслюється, що у 2023 році обсяги двосторонньої торгівлі між Україною та Туреччиною становили 7,3 млрд дол.

За словами міністра торгівлі Туреччини Омера Болата під час зустрічі із першим віце-прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко 1 серпня, завдяки ратифікації угоди щодо зони вільної торгівлі між країнами обсяг торгівлі зросте до 10 млрд дол.

Турецький міністр підкреслив, що його країна продовжить розширювати співпрацю з Україною та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів.