Британія замовила для України додаткові ракети Martlet

Уряд Британії замовив значну кількість легких багатоцільових ракет Martlet (LMM) для забезпечення своїх Збройних сил. При цьому частину ракет передадуть Україні.
Головні тези:
- Ракети Martlet є легкими багатоцільовими ракетами, які забезпечують високоточний захист від різних загроз, включаючи безпілотники, гелікоптери та морські цілі.
- Нова угода між Україною та Великою Британією про кредитну підтримку оборонних спроможностей дозволить наший державі отримати технології та підвищити оборонну потужність.
- До 2026 року Сили оборони України будуть забезпечені системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, а також технологіями виробництва бронетехніки західного зразка.
Україна отримає ракети Martlet від Британії
Як зазначається, замовлення на суму 176 мільйонів фунтів стерлінгів призначене для оснащення наявних і майбутніх систем ППО малої дальності британської армії, таких як бойові машини Stormer.
Вони також будуть використані в морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка розгортається з вертольотів Wildcat.
Легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кг кожна і забезпечують високоточний захист від таких загроз, як безпілотники, гелікоптери, інші літаки й невеликі, швидкі морські цілі.
Крім того, сотні ракет LMM будуть передані на потреби Збройних сил України.
Раніше стало відомо, що Міноборони Британії має намір збільшити кількість українських військовослужбовців, які проходитимуть навчання з використання ПЗРК Martlet.
Україна та Велика Британія уклали нову угоду
Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей нашої держави.
Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів. Водночас ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому.
Завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка, — йдеться у повідомленні.
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