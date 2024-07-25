Британия заказала для Украины дополнительные ракеты Martlet

Правительство Британии заказало значительное количество легких многоцелевых ракет Martlet (LMM) для обеспечения своих Вооруженных сил. При этом часть ракет будет передана Украине.
Главные тезисы
- Ракеты Martlet будут использоваться для систем ПВО малой дальности британской армии и в морской противокорабельной ракетной системе Королевского флота.
- Легкие многоцелевые ракеты Martlet весят всего 13 кг и обеспечивают высокоточную защиту от различных угроз, включая беспилотники, вертолеты и морские цели.
- Благодаря соглашению с Великобританией, Украина сможет укрепить свои оборонные возможности и освоить частичное производство бронетехники и компонентов к артиллерийским установкам.
Украина получит ракеты Martlet от Великобритании
Как отмечается, заказ на сумму 176 миллионов фунтов стерлингов предназначен для оснащения имеющихся и будущих систем ПВО малой дальности британской армии, таких как боевые машины Stormer.
Они также будут использованы в морской противокорабельной ракетной системе Королевского флота Martlet, разворачивающейся с вертолетов Wildcat.
Легкие многоцелевые ракеты (LMM) весят всего 13 кг каждая и обеспечивают высокоточную защиту от таких угроз, как беспилотники, вертолеты, другие самолеты и небольшие, быстрые морские цели.
Кроме того, сотни ракет LMM будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
Ранее стало известно, что Минобороны Британии намерено увеличить количество украинских военнослужащих, которые будут проходить обучение по использованию ПЗРК Martlet.
Украина и Великобритания заключили новое соглашение
Украина и Великобритания заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей нашего государства.
Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд. фунтов стерлингов. В то же время, эта сумма неокончательна и может быть увеличена в будущем.
Благодаря этому до 2026 года Силы обороны Украины, в частности, удастся обеспечить системами противовоздушной обороны и радиолокационными и пораженными средствами, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца, — говорится в сообщении.
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