По оценкам нового главнокомандующего Вооруженными силами Великобритании, генерала Роли Волкера, оккупационной армии РФ понадобится не менее 5 лет для реализации собственной минимальной цели по захвату четырех украинских областей.

Чем обернется для армии РФ продолжение войны против Украины

Волкер подчеркнул, что в случае, если оккупационная армия продолжит попытки захватить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, ее потери в ближайшие 5 лет возрастут до 1,8 млн солдат.

Глава Генштаба армии Британии также подчеркнул, что в войне на истощение не будет победителей, ведь она оставит разоренными обе стороны.

Уничтожена техника армии РФ

Путин должен проиграть в Украине

При этом Волкер подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин должен проиграть в развязанной Россией преступной войне против Украины, поскольку в противном случае под угрозой окажется система безопасности стран НАТО.

Она только началась в Украине, поэтому она должна потерпеть поражение в Украине, иначе куда она пойдет дальше? Если они будут продолжать действовать так, как сейчас, россиянам, вероятно, понадобится пять лет, чтобы проложить себе путь к своим минимальным целям - четырем областям - подчеркивает главнокомандующий Вооруженными силами Британии. Поделиться

В частности, он имел в виду Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые частично находятся под контролем РФ.

При нынешних темпах потерь убитыми и ранеными, это, вероятно, значительно превышает 1,5 млн человек – потерь – для достижения этой цели с бесчисленными миллиардами утраченной техники. Следовательно, большой вопрос состоит в том, смогут ли украинские вооруженные силы удержать оборону, которую они имеют, – отмечает глава Генштаба армии Британии. Поделиться

Генерал также предупредил, что армия Великобритании должна быть готова за три года вести войну против "оси потрясений" России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Он предположил, что Россия выйдет из войны в Украине "очень, очень опасной" и "желать возмездия" таким странам, как Великобритания, поддержавшие Киев.