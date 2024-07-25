Командующий армией Британии озвучил последствия дальнейшей войны против Украины для армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Командующий армией Британии озвучил последствия дальнейшей войны против Украины для армии РФ

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  Sky News

По оценкам нового главнокомандующего Вооруженными силами Великобритании, генерала Роли Волкера, оккупационной армии РФ понадобится не менее 5 лет для реализации собственной минимальной цели по захвату четырех украинских областей.

Главные тезисы

  • Продолжение войны может привести к росту потерь армии РФ до 1,8 млн. человек в течение следующих 5 лет.
  • Война на истощение оставит разоренными обе стороны, без победителей.
  • Глава генштаба армии Британии подчеркнул необходимость готовиться к ведению войны против России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
  • В случае продолжения войны против Украины армия РФ понесет колоссальные потери.
  • Необходимость украинским вооруженным силам удерживать оборону для предотвращения достижения целей оккупационной армии РФ.

Чем обернется для армии РФ продолжение войны против Украины

Волкер подчеркнул, что в случае, если оккупационная армия продолжит попытки захватить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, ее потери в ближайшие 5 лет возрастут до 1,8 млн солдат.

Глава Генштаба армии Британии также подчеркнул, что в войне на истощение не будет победителей, ведь она оставит разоренными обе стороны.

Армия РФ несет колоссальные потери в случае продолжения войны против Украины
Уничтожена техника армии РФ

Путин должен проиграть в Украине

При этом Волкер подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин должен проиграть в развязанной Россией преступной войне против Украины, поскольку в противном случае под угрозой окажется система безопасности стран НАТО.

Она только началась в Украине, поэтому она должна потерпеть поражение в Украине, иначе куда она пойдет дальше? Если они будут продолжать действовать так, как сейчас, россиянам, вероятно, понадобится пять лет, чтобы проложить себе путь к своим минимальным целям - четырем областям - подчеркивает главнокомандующий Вооруженными силами Британии.

В частности, он имел в виду Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые частично находятся под контролем РФ.

При нынешних темпах потерь убитыми и ранеными, это, вероятно, значительно превышает 1,5 млн человек – потерь – для достижения этой цели с бесчисленными миллиардами утраченной техники. Следовательно, большой вопрос состоит в том, смогут ли украинские вооруженные силы удержать оборону, которую они имеют, – отмечает глава Генштаба армии Британии.

Генерал также предупредил, что армия Великобритании должна быть готова за три года вести войну против "оси потрясений" России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Он предположил, что Россия выйдет из войны в Украине "очень, очень опасной" и "желать возмездия" таким странам, как Великобритания, поддержавшие Киев.

Дело в том, что когда вы думаете, что они упали, они с ревом вернутся, чтобы отомстить, – предупреждает Волкер.

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