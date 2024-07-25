По оценкам нового главнокомандующего Вооруженными силами Великобритании, генерала Роли Волкера, оккупационной армии РФ понадобится не менее 5 лет для реализации собственной минимальной цели по захвату четырех украинских областей.
Главные тезисы
- Продолжение войны может привести к росту потерь армии РФ до 1,8 млн. человек в течение следующих 5 лет.
- Война на истощение оставит разоренными обе стороны, без победителей.
- Глава генштаба армии Британии подчеркнул необходимость готовиться к ведению войны против России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
- В случае продолжения войны против Украины армия РФ понесет колоссальные потери.
- Необходимость украинским вооруженным силам удерживать оборону для предотвращения достижения целей оккупационной армии РФ.
Чем обернется для армии РФ продолжение войны против Украины
Волкер подчеркнул, что в случае, если оккупационная армия продолжит попытки захватить территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, ее потери в ближайшие 5 лет возрастут до 1,8 млн солдат.
Глава Генштаба армии Британии также подчеркнул, что в войне на истощение не будет победителей, ведь она оставит разоренными обе стороны.
Путин должен проиграть в Украине
При этом Волкер подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин должен проиграть в развязанной Россией преступной войне против Украины, поскольку в противном случае под угрозой окажется система безопасности стран НАТО.
В частности, он имел в виду Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые частично находятся под контролем РФ.
Генерал также предупредил, что армия Великобритании должна быть готова за три года вести войну против "оси потрясений" России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Он предположил, что Россия выйдет из войны в Украине "очень, очень опасной" и "желать возмездия" таким странам, как Великобритания, поддержавшие Киев.
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