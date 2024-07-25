Командувач армії Британії озвучив наслідки подальшої війни проти України для армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Командувач армії Британії озвучив наслідки подальшої війни проти України для армії РФ

Знищена техніка армії РФ
Джерело:  Sky News

За оцінками нового головнокомандувача Збройних сил Великої Британії, генерала  Ролі Волкера, окупаційній армії РФ знадобиться щонайменше 5 років для реалізації власної мінімальної мети із захоплення чотирьох українських областей. 

Головні тези:

  • Окупаційній армії РФ може знадобитися щонайменше 5 років для захоплення чотирьох українських областей.
  • Продовження війни призведе до зростання втрат армії РФ до 1,8 млн солдатів протягом наступних 5 років.
  • Глава Генштабу Британії підкреслив, що война на виснаження залишить спустошеними обидві сторони, без переможців.
  • Володимир Путін має програти у розв’язаній Україною злочинній війні, щоб уникнути загрози для країн НАТО.
  • Генерал Волкер наголошує на необхідності готувати армію Великої Британії до можливості ведення війни проти Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Чим обернеться для армії РФ продовження війни проти України

Волкер підкреслив, що у разі, якщо окупаційна армія продовжить намагання захопити території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, її втрати протягом найближчих 5 років зростуть до 1,8 млн солдатів.

Глава Генштабу армії Британії також підкреслив, що у війні на виснаження не буде переможців, адже вона залишить спустошеними обидві сторони.

Армія РФ зазнає колосальних втрат у разі продовження війни проти України
Знищена техніка армії РФ

Путін має програти в Україні

При цьому Волкер підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін має програти у розв’язаній Росією злочинній війні проти України, оскільки в іншому разі під загрозою опиниться система безпеки країн НАТО.

Вона тільки почалася в Україні, тому вона повинна зазнати поразки в Україні, інакше куди вона піде далі? Якщо вони продовжуватимуть діяти так, як зараз, росіянам, ймовірно, знадобиться п'ять років, щоб прокласти собі шлях до своїх мінімальних цілей - чотирьох областей - наголошує головнокомандувач Збройних сил Британії.

Зокрема він мав на увазі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, які частково перебувають під контролем РФ. 

За нинішніх темпів втрат убитими і пораненими, це, ймовірно, значно перевищує 1,5 млн осіб - втрат - для досягнення цієї мети з незліченними мільярдами втраченої техніки. Отже, велике питання полягає в тому, чи зможуть українські збройні сили втримати оборону, яку вони мають, - зазначає очільник Генштабу армії Британії.

Генерал також попередив, що армія Великої Британії має бути готовою за три роки вести війну проти "осі потрясінь" Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. 

Він припустив, що Росія вийде з війни в Україні "дуже, дуже небезпечною" та "бажатиме відплати" таким країнам, як Велика Британія, що підтримали Київ. 

Справа в тому, що коли ви думаєте, що вони впали, вони з ревом повернуться, щоб помститися, - попереджає Волкер.

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