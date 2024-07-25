Командувач армії Британії озвучив наслідки подальшої війни проти України для армії РФ

За оцінками нового головнокомандувача Збройних сил Великої Британії, генерала Ролі Волкера, окупаційній армії РФ знадобиться щонайменше 5 років для реалізації власної мінімальної мети із захоплення чотирьох українських областей.

Чим обернеться для армії РФ продовження війни проти України

Волкер підкреслив, що у разі, якщо окупаційна армія продовжить намагання захопити території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, її втрати протягом найближчих 5 років зростуть до 1,8 млн солдатів.

Глава Генштабу армії Британії також підкреслив, що у війні на виснаження не буде переможців, адже вона залишить спустошеними обидві сторони.

Знищена техніка армії РФ

Путін має програти в Україні

При цьому Волкер підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін має програти у розв’язаній Росією злочинній війні проти України, оскільки в іншому разі під загрозою опиниться система безпеки країн НАТО.

Вона тільки почалася в Україні, тому вона повинна зазнати поразки в Україні, інакше куди вона піде далі? Якщо вони продовжуватимуть діяти так, як зараз, росіянам, ймовірно, знадобиться п'ять років, щоб прокласти собі шлях до своїх мінімальних цілей - чотирьох областей - наголошує головнокомандувач Збройних сил Британії. Поширити

Зокрема він мав на увазі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, які частково перебувають під контролем РФ.

За нинішніх темпів втрат убитими і пораненими, це, ймовірно, значно перевищує 1,5 млн осіб - втрат - для досягнення цієї мети з незліченними мільярдами втраченої техніки. Отже, велике питання полягає в тому, чи зможуть українські збройні сили втримати оборону, яку вони мають, - зазначає очільник Генштабу армії Британії. Поширити

Генерал також попередив, що армія Великої Британії має бути готовою за три роки вести війну проти "осі потрясінь" Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Він припустив, що Росія вийде з війни в Україні "дуже, дуже небезпечною" та "бажатиме відплати" таким країнам, як Велика Британія, що підтримали Київ.