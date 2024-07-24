Разведка Британии обнаружила серьезную проблему РФ после "бавовны" в Воронежской области

Последствия удара Украины по российскому складу боеприпасов в Воронежской области 7 июля подтолкнули британских разведчиков к новым выводам. Как оказалось, у России есть серьезные проблемы с прикрытием важных объектов даже в районах со значительной плотностью ПВО.

Украина сгенерировала для РФ еще больше проблем в тылу

Как отмечает Минобороны Великобритании, из открытых источников стало известно об украинском ударе беспилотниками по российскому складу оружия в Сергеевке Воронежской области.

По предварительным данным, украинским силам удалось уничтожить почти все, что находилось там на момент атаки.

Что важно понимать, это масштабная потеря для армии РФ, ведь, как известно, склад занимал около 9 квадратных километров.

Британские разведчики предполагают, что этот склад, вероятнее всего, являлся местом хранения боеприпасов "земля-земля", а также стрелкового оружия для применения на фронте.

Это еще больше усложнит России и без того проблемные логистические цепочки и будет побуждать еще больше рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов, — отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Фото: twitter.com/DefenceHQ

Россия не может защитить свою технику и оружие от ударов Украины

Как отмечают британские аналитики, удар Украины по российскому складу боеприпасов в Воронежской области дал возможность обнаружить еще одну "ахиллесовую пяту" России.

Прежде всего, речь идет о том, что страна-агрессорка испытывает проблемы с прикрытием важных объектов даже в районах со значительной плотностью ПВО, поскольку это зона в пределах 80 км от границы с Украиной.

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что РФ не может безболезненно позволить себе такие потери, учитывая избранную ею стратегию "войны на истощение".