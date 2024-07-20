По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери в преступной войне против Украины значительного количества бронетехники оккупационная армия РФ оказалась в критической ситуации и вынуждена менять свою тактику.
Главные тезисы
- Потеря бронетехники привела к критической ситуации в армии РФ и вынудила изменить тактику боевых действий.
- Ограничение механизированного потенциала российской армии уменьшает ее способность к эффективным операциям.
- Кремль бросает все имеющиеся ресурсы на войну против Украины, с тем, чтобы избежать возможного поражения в новой геополитической ситуации.
- Поддержка Украины может уменьшиться после президентства Дональда Трампа, что создает потенциальные риски для безопасности страны.
- Изменения в производстве вооружения в США и Европе влияют на геополитическую стратегию и возможности в регионе, требуя адаптации сил и тактики участников конфликта.
Как многочисленные потери бронетехники армией РФ влияют на ситуацию в Украине
Коваленко отметил, что военное руководство страны-агрессорки опустошило почти все склады с техникой и столкнулось с критической ситуацией, когда обеспечение собственного преступного наступления становится невозможным.
По словам обозревателя, из-за нехватки механизированной компоненты изменится интенсивность ведения захватчиками боевых действий.
Кремль бросает на войну против Украины все имеющиеся ресурсы
По словам бывшего директора по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза в эфире "Эспрессо", кремлевский диктатор Владимир Путин спешит и бросает на войну против Украины все имеющиеся ресурсы.
По словам дипломата, сейчас Россия производит боеприпасы и базовое вооружение в 3-4 раза больше, чем американцы и европейцы вместе взятые. Однако ситуация постепенно меняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-