По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери в преступной войне против Украины значительного количества бронетехники оккупационная армия РФ оказалась в критической ситуации и вынуждена менять свою тактику.

Как многочисленные потери бронетехники армией РФ влияют на ситуацию в Украине

Коваленко отметил, что военное руководство страны-агрессорки опустошило почти все склады с техникой и столкнулось с критической ситуацией, когда обеспечение собственного преступного наступления становится невозможным.

Характер наступления россиян в следующие полгода будет меняться довольно существенно. Поскольку механизированный потенциал у них ограничен. У них с каждым днем становится все меньше и меньше возможностей эффективно использовать механизированную компоненту. В то же время человеческий ресурс у них действительно неисчерпаем, - подчеркнул Коваленко. Поделиться

Артиллерия ВСУ

По словам обозревателя, из-за нехватки механизированной компоненты изменится интенсивность ведения захватчиками боевых действий.

В какой-то момент они вообще не смогут проводить полноценные общевойсковые, качественные наступательные операции. Следующий этап – это невозможность проведения оборонных действий, – подчеркнул аналитик. Поделиться

Кремль бросает на войну против Украины все имеющиеся ресурсы

По словам бывшего директора по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза в эфире "Эспрессо", кремлевский диктатор Владимир Путин спешит и бросает на войну против Украины все имеющиеся ресурсы.

Я не уверен, что они для него составляют определенный дедлайн, но Путин очень надеется, что если Дональд Трамп восторжествует, то Украину заставят сесть за стол переговоров с РФ и принять его условия. С его точки зрения, после того, как президентом США станет Дональд Трамп, поддержка Украины значительно снизится. Соответственно, это даст России шанс избежать поражения. Впрочем, есть и внутренние определенные сроки, через которые Путин очень спешит и пытается бросать на войну все свои ресурсы. Никто не знает наверняка, что действительно происходит в России, - подчеркнул Брайз. Поделиться

По словам дипломата, сейчас Россия производит боеприпасы и базовое вооружение в 3-4 раза больше, чем американцы и европейцы вместе взятые. Однако ситуация постепенно меняется.