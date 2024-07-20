Армия РФ в Украине оказалась в критической ситуации. Аналитик назвал причину
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ в Украине оказалась в критической ситуации. Аналитик назвал причину

Военные ВСУ
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Источник:  FREEДОМ

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, из-за потери в преступной войне против Украины значительного количества бронетехники оккупационная армия РФ оказалась в критической ситуации и вынуждена менять свою тактику.

Главные тезисы

  • Потеря бронетехники привела к критической ситуации в армии РФ и вынудила изменить тактику боевых действий.
  • Ограничение механизированного потенциала российской армии уменьшает ее способность к эффективным операциям.
  • Кремль бросает все имеющиеся ресурсы на войну против Украины, с тем, чтобы избежать возможного поражения в новой геополитической ситуации.
  • Поддержка Украины может уменьшиться после президентства Дональда Трампа, что создает потенциальные риски для безопасности страны.
  • Изменения в производстве вооружения в США и Европе влияют на геополитическую стратегию и возможности в регионе, требуя адаптации сил и тактики участников конфликта.

Как многочисленные потери бронетехники армией РФ влияют на ситуацию в Украине

Коваленко отметил, что военное руководство страны-агрессорки опустошило почти все склады с техникой и столкнулось с критической ситуацией, когда обеспечение собственного преступного наступления становится невозможным.

Характер наступления россиян в следующие полгода будет меняться довольно существенно. Поскольку механизированный потенциал у них ограничен. У них с каждым днем становится все меньше и меньше возможностей эффективно использовать механизированную компоненту. В то же время человеческий ресурс у них действительно неисчерпаем, - подчеркнул Коваленко.

Армия РФ потеряла в войне против Украины большую часть бронетехники
Артиллерия ВСУ

По словам обозревателя, из-за нехватки механизированной компоненты изменится интенсивность ведения захватчиками боевых действий.

В какой-то момент они вообще не смогут проводить полноценные общевойсковые, качественные наступательные операции. Следующий этап – это невозможность проведения оборонных действий, – подчеркнул аналитик.

Кремль бросает на войну против Украины все имеющиеся ресурсы

По словам бывшего директора по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза в эфире "Эспрессо", кремлевский диктатор Владимир Путин спешит и бросает на войну против Украины все имеющиеся ресурсы.

Я не уверен, что они для него составляют определенный дедлайн, но Путин очень надеется, что если Дональд Трамп восторжествует, то Украину заставят сесть за стол переговоров с РФ и принять его условия. С его точки зрения, после того, как президентом США станет Дональд Трамп, поддержка Украины значительно снизится. Соответственно, это даст России шанс избежать поражения. Впрочем, есть и внутренние определенные сроки, через которые Путин очень спешит и пытается бросать на войну все свои ресурсы. Никто не знает наверняка, что действительно происходит в России, - подчеркнул Брайз.

По словам дипломата, сейчас Россия производит боеприпасы и базовое вооружение в 3-4 раза больше, чем американцы и европейцы вместе взятые. Однако ситуация постепенно меняется.

США и ЕС позволили своим оборонным предприятиям снизить мощности. Однако ситуация действительно начинает меняться. Сейчас, например, немецкие оборонные предприятия отмечают, что они должны больше производить боеприпасы и оружие, тогда как раньше это было политическим табу. Постепенно американские и европейские заводы начинают производить большее вооружение, - подчеркнул Брайз.

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