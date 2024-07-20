За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, через втрату у злочинній війні проти України значної кількості бронетехніки окупаційна армія РФ опинилась у критичній ситуації і змушена змінювати власну тактику.

Як численні втрати бронетехніки армією РФ впливають на ситуацію в Україні

Коваленко зазначив, що військове керівництво країни-агресорки спустошило майже всі склади з технікою і зіткнулось із критичною ситуацією, коли забезпечення власного злочинного наступу стає неможливим.

Характер наступу росіян у наступні пів року змінюватиметься доволі суттєво. Оскільки механізований потенціал у них обмежений. У них з кожним днем стає все менше і менше можливостей ефективно використовувати механізовану компоненту. Водночас людський ресурс у них, дійсно, невичерпний, - підкреслив Коваленко. Поширити

Артилерія ЗСУ

За словами оглядача, через брак механізованої компоненти зміниться інтенсивність ведення загарбниками бойових дій.

У якийсь момент вони взагалі не зможуть проводити повноцінні загальновійськові, якісні наступальні операції. Наступний етап - це неможливість проведення оборонних дій, - підкреслив аналітик. Поширити

Кремль кидає на війну проти України всі наявні ресурси

За словами колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза в ефірі “Еспресо”, кремлівський диктатор Володимир Путін поспішає і кидає на війну проти України всі наявні ресурси.

Я не впевнений, що вони для нього становлять певний дедлайн, але Путін дуже сподівається, що якщо Дональд Трамп переможе, то Україну змусять сісти за стіл переговорів з РФ й прийняти його умови. З його погляду, після того, як президентом США стане Дональд Трамп, підтримка України значно зменшиться. Відповідно це дасть Росії шанс уникнути поразки. Втім, є й внутрішні визначені терміни через які Путін дуже поспішає й намагається кидати на війну всі свої ресурси. Ніхто не знає напевно, що насправді відбувається в Росії, - підкреслив Брайз. Поширити

За словами дипломата, зараз Росія виробляє боєприпасів та базового озброєння у 3-4 рази більше, ніж американці та європейці разом взяті. Однак ситуація поступово змінюється.