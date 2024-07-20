За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, через втрату у злочинній війні проти України значної кількості бронетехніки окупаційна армія РФ опинилась у критичній ситуації і змушена змінювати власну тактику.
Головні тези:
- Втрати бронетехніки у війні проти України призвели до критичної ситуації в армії РФ, змушуючи змінити тактику бойових дій.
- Зменшення механізованого потенціалу росіян обмежує їх здатність ефективно вести наступні операції.
- Кремль кидає на війну проти України всі наявні ресурси, сподіваючись на можливість уникнути поразки через зміну підходу до виробництва озброєння в США та Європі.
- Підтримка України може зменшитися після президентства Дональда Трампа, що створює ризики для безпеки країни у відносинах з РФ.
- Ситуація у регіоні поступово змінюється, приводячи до нових викликів та можливостей для військової стратегії і геополітики.
Як численні втрати бронетехніки армією РФ впливають на ситуацію в Україні
Коваленко зазначив, що військове керівництво країни-агресорки спустошило майже всі склади з технікою і зіткнулось із критичною ситуацією, коли забезпечення власного злочинного наступу стає неможливим.
За словами оглядача, через брак механізованої компоненти зміниться інтенсивність ведення загарбниками бойових дій.
Кремль кидає на війну проти України всі наявні ресурси
За словами колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза в ефірі “Еспресо”, кремлівський диктатор Володимир Путін поспішає і кидає на війну проти України всі наявні ресурси.
За словами дипломата, зараз Росія виробляє боєприпасів та базового озброєння у 3-4 рази більше, ніж американці та європейці разом взяті. Однак ситуація поступово змінюється.
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