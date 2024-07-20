Армія РФ в Україні опинилась у критичній ситуації. Аналітик назвав причину
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ в Україні опинилась у критичній ситуації. Аналітик назвав причину

Військові ЗСУ
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Джерело:  FREEДОМ

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, через втрату у злочинній війні проти України значної кількості бронетехніки окупаційна армія РФ опинилась у критичній ситуації і змушена змінювати власну тактику. 

Головні тези:

  • Втрати бронетехніки у війні проти України призвели до критичної ситуації в армії РФ, змушуючи змінити тактику бойових дій.
  • Зменшення механізованого потенціалу росіян обмежує їх здатність ефективно вести наступні операції.
  • Кремль кидає на війну проти України всі наявні ресурси, сподіваючись на можливість уникнути поразки через зміну підходу до виробництва озброєння в США та Європі.
  • Підтримка України може зменшитися після президентства Дональда Трампа, що створює ризики для безпеки країни у відносинах з РФ.
  • Ситуація у регіоні поступово змінюється, приводячи до нових викликів та можливостей для військової стратегії і геополітики.

Як численні втрати бронетехніки армією РФ впливають на ситуацію в Україні

Коваленко зазначив, що військове керівництво країни-агресорки спустошило майже всі склади з технікою і зіткнулось із критичною ситуацією, коли забезпечення власного злочинного наступу стає неможливим.

Характер наступу росіян у наступні пів року змінюватиметься доволі суттєво. Оскільки механізований потенціал у них обмежений. У них з кожним днем стає все менше і менше можливостей ефективно використовувати механізовану компоненту. Водночас людський ресурс у них, дійсно, невичерпний, - підкреслив Коваленко.

Армія РФ втратила у війні проти України більшу частину бронетехніки
Артилерія ЗСУ

За словами оглядача, через брак механізованої компоненти зміниться інтенсивність ведення загарбниками бойових дій.

У якийсь момент вони взагалі не зможуть проводити повноцінні загальновійськові, якісні наступальні операції. Наступний етап - це неможливість проведення оборонних дій, - підкреслив аналітик.

Кремль кидає на війну проти України всі наявні ресурси

За словами колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза в ефірі “Еспресо”, кремлівський диктатор Володимир Путін поспішає і кидає на війну проти України всі наявні ресурси.

Я не впевнений, що вони для нього становлять певний дедлайн, але Путін дуже сподівається, що якщо Дональд Трамп переможе, то Україну змусять сісти за стіл переговорів з РФ й прийняти його умови. З його погляду, після того, як президентом США стане Дональд Трамп, підтримка України значно зменшиться. Відповідно це дасть Росії шанс уникнути поразки. Втім, є й внутрішні визначені терміни через які Путін дуже поспішає й намагається кидати на війну всі свої ресурси. Ніхто не знає напевно, що насправді відбувається в Росії, - підкреслив Брайз.

За словами дипломата, зараз Росія виробляє боєприпасів та базового озброєння у 3-4 рази більше, ніж американці та європейці разом взяті. Однак ситуація поступово змінюється.

США та ЄС дозволили своїм оборонним підприємствам зменшити потужності. Однак ситуація насправді починає змінюватись. Зараз, до прикладу, німецькі оборонні підприємства наголошують на тому, що вони мають більше виробляти боєприпаси та зброю, тоді як раніше це було політичним табу. Поступово американські та європейські заводи починають виробляти більше озброєння, - наголосив Брайз.

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