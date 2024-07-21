Армия РФ терпит потери и перебрасывает резервы в район Глубокого в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ терпит потери и перебрасывает резервы в район Глубокого в Харьковской области

Военные ВСУ
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По информации представителей ОТУ "Харьков", оккупационная армия РФ кидает дополнительные штурмовые группы в район села Глубокое на Харьковщине на фоне многочисленных потерь.

Главные тезисы

  • Армия РФ терпит значительные потери и направляет дополнительные силы в район Глубокого на Харьковщине.
  • Украинские военные успешно отражают наступления противника и наносят серьезные удары вражеским штурмовым группам.
  • За последние сутки оккупационная армия РФ провела несколько неудачных атак, что привело к серьезным потерям на их стороне.
  • Украинские военные эффективно используют различные виды оружия и техники для уничтожения вражеских укреплений и техники.
  • В течение суток оккупационная армия РФ понесла значительные потери, включая технику, личный состав и укрепления.

Что происходит на фронте в Харьковской области

Отмечается, что вражеские штурмовые группы состоят из морпехов и пехоты.

В районе населенного пункта Глубокое с целью подготовки к наступательным действиям противник переместил дополнительные штурмовые группы 155 отдельной бригады морской пехоты и 18 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса. Использует БПЛА для дистанционного минирования местности, - говорится в сообщении ОТУ "Харьков".

Украинские военные также отмечают, что зафиксировано прибытие дополнительного личного состава 41 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии с целью пополнения текущего некомплекта личного состава в районе населенного пункта Муром.

В то же время в центральной и восточной частях Волчанска российские оккупанты продолжают проводить перегруппировку штурмовых групп 138-й отдельной мотострелковой бригады, 1009 мотострелкового полка 6-й армии и 128-й отдельной мотострелковой бригады для проведения 44-й армий.

Также подтверждено, что штурмовой отряд 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии из РФ выведен на восстановление, его позиции занял личный состав 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса и отряда "Ахмат", - подчеркивают в ОТУ "Харьков".

Что известно о потерях армии РФ на Харьковщине в течение суток

Подчеркивается, что в течение 20 июля оккупационная армия РФ провела в Харьковской области 7 безуспешных атак.

С начала текущих суток произошло 5 боевых столкновений, еще одно продолжается.

Потери врага за прошедшие сутки составляют 113 российских окупантов.

  • 2 танка;

  • 5 артиллерийских систем;

  • 8 единиц автомобильной техники;

  • 3 единицы спецтехники;

  • 11 беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожены 72 укрытия для личного состава противника и один пункт хранения боеприпасов.

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