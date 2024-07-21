По информации представителей ОТУ "Харьков", оккупационная армия РФ кидает дополнительные штурмовые группы в район села Глубокое на Харьковщине на фоне многочисленных потерь.
Главные тезисы
- Армия РФ терпит значительные потери и направляет дополнительные силы в район Глубокого на Харьковщине.
- Украинские военные успешно отражают наступления противника и наносят серьезные удары вражеским штурмовым группам.
- За последние сутки оккупационная армия РФ провела несколько неудачных атак, что привело к серьезным потерям на их стороне.
- Украинские военные эффективно используют различные виды оружия и техники для уничтожения вражеских укреплений и техники.
- В течение суток оккупационная армия РФ понесла значительные потери, включая технику, личный состав и укрепления.
Что происходит на фронте в Харьковской области
Отмечается, что вражеские штурмовые группы состоят из морпехов и пехоты.
Украинские военные также отмечают, что зафиксировано прибытие дополнительного личного состава 41 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии с целью пополнения текущего некомплекта личного состава в районе населенного пункта Муром.
В то же время в центральной и восточной частях Волчанска российские оккупанты продолжают проводить перегруппировку штурмовых групп 138-й отдельной мотострелковой бригады, 1009 мотострелкового полка 6-й армии и 128-й отдельной мотострелковой бригады для проведения 44-й армий.
Что известно о потерях армии РФ на Харьковщине в течение суток
Подчеркивается, что в течение 20 июля оккупационная армия РФ провела в Харьковской области 7 безуспешных атак.
С начала текущих суток произошло 5 боевых столкновений, еще одно продолжается.
Потери врага за прошедшие сутки составляют 113 российских окупантов.
2 танка;
5 артиллерийских систем;
8 единиц автомобильной техники;
3 единицы спецтехники;
11 беспилотных летательных аппаратов.
Уничтожены 72 укрытия для личного состава противника и один пункт хранения боеприпасов.
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