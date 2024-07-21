Армія РФ зазнає втрат і перекидає резерви у район Глибокого на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ зазнає втрат і перекидає резерви у район Глибокого на Харківщині

Військові ЗСУ

За інформацією представників ОТУ “Харків”, окупаційна армія РФ перекидає додаткові штурмові групи в район села Глибоке на Харківщині на тлі численних втрат. 

Головні тези:

  • Окупаційна армія РФ перекидає додаткові штурмові групи на Харківщину через численні втрати.
  • У районі села Глибоке ворожі штурмові групи з морпіхів та піхоти готуються до наступальних дій.
  • У зону конфлікту також прибуває додатковий особовий склад та техніка російських окупантів.
  • Протягом останньої доби на Харківщині зафіксовано величезні втрати ворожої армії, включаючи техніку та укриття для особового складу.
  • Українські військові ведуть активні оборонні дії та завдають значних втрат противнику у районі проведення бойових операцій.

Що відбувається на фронті на Харківщині

Зазначається, що ворожі штурмові групи складаються з морпіхів та піхоти.

У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Використовує БПЛА для дистанційного мінування місцевості, - зазначається у повідомленні ОТУ “Харків”.

Українські військові також зазначають, що зафіксоване прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу в районі населеного пункту Муром.

У той же час в центральній та східній частинах Вовчанська російські окупанти продовжують проводити перегрупування штурмових груп 138-ї окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6-ї армії та 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу для проведення штурмових дій.

Також підтверджено, що штурмовий загін 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії зс рф виведений на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу та загону "Ахмат”, - підкреслюють в ОТУ “Харків”.

Що відомо про втрати армії РФ на Харківщині протягом доби

Підкреслюється, що протягом 20 липня окупаційна армія РФ провела на Харківщині 7 безуспішних атак.

Від початку поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, ще одне триває.

Втрати ворога протягом минулої доби складають 113 російських окупантів.

  • 2 танки;

  • 5 артилерійських систем;

  • 8 одиниць автомобільної техніки;

  • 3 одиниці спецтехніки;

  • 11 безпілотних літальних апаратів.

Знищено 72 укриття для особового складу противника та один пункт зберігання боєприпасів.

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