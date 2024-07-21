За інформацією представників ОТУ “Харків”, окупаційна армія РФ перекидає додаткові штурмові групи в район села Глибоке на Харківщині на тлі численних втрат.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ перекидає додаткові штурмові групи на Харківщину через численні втрати.
- У районі села Глибоке ворожі штурмові групи з морпіхів та піхоти готуються до наступальних дій.
- У зону конфлікту також прибуває додатковий особовий склад та техніка російських окупантів.
- Протягом останньої доби на Харківщині зафіксовано величезні втрати ворожої армії, включаючи техніку та укриття для особового складу.
- Українські військові ведуть активні оборонні дії та завдають значних втрат противнику у районі проведення бойових операцій.
Що відбувається на фронті на Харківщині
Зазначається, що ворожі штурмові групи складаються з морпіхів та піхоти.
Українські військові також зазначають, що зафіксоване прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу в районі населеного пункту Муром.
У той же час в центральній та східній частинах Вовчанська російські окупанти продовжують проводити перегрупування штурмових груп 138-ї окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6-ї армії та 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу для проведення штурмових дій.
Що відомо про втрати армії РФ на Харківщині протягом доби
Підкреслюється, що протягом 20 липня окупаційна армія РФ провела на Харківщині 7 безуспішних атак.
Від початку поточної доби відбулося 5 бойових зіткнень, ще одне триває.
Втрати ворога протягом минулої доби складають 113 російських окупантів.
2 танки;
5 артилерійських систем;
8 одиниць автомобільної техніки;
3 одиниці спецтехніки;
11 безпілотних літальних апаратів.
Знищено 72 укриття для особового складу противника та один пункт зберігання боєприпасів.
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