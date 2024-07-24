Розвідка Британії виявила серйозну проблему армії РФ після "бавовни" у Воронезькій області

Наслідки удару України по російському складу боєприпасів у Воронезькій області 7 липня підштовхнули британських розвідників до нових висновків. Як виявилося, Росія має серйозні проблеми із прикриттям важливих об’єктів навіть у районах зі значною щільністю ППО.

Україна згенерувала для РФ ще більше проблем у тилу

Як зазначає Міноборони Великої Британії, з відкритих джерел стало відомо про український удар безпілотниками по російському складу зброї у Сергєєвці Воронезької області.

За попередніми даними, українським силам вдалося знищити майже все, що там знаходилося на момент атаки.

Що важливо розуміти, це стало масштабною втратою для армії РФ, адже, як відомо, склад займав близько 9 квадратних кілометрів.

Британські розвідники припускають, що цей склад, найімовірніше, був місцем зберігання боєприпасів "земля-земля", а також стрілецької зброї для застосування на фронті.

Це ще більше ускладнить Росії і так проблемні логістичні ланцюжки та спонукатиме ще більше розосереджувати подібні об’єкти через постійну загрозу українських ударів, — наголошують у Міноборони Британії. Поширити

Фото: twitter.com/DefenceHQ

Росія не може захистити свою техніку та зброю від ударів України

Як зазначають британські аналітики, удар України по російському складу боєприпасів у Воронезькій області дав можливість виявити ще одну “ахіллесову п’яту” Росії.

Насамперед йдеться про те, що країна-агресорка має проблеми із прикриттям важливих об’єктів навіть у районах зі значною щільністю ППО, оскільки це зона у межах 80 км від кордону з Україною.

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що РФ не може безболісно дозволити собі такі втрати, зважаючи на обрану нею стратегію "війни на виснаження".