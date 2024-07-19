Україна та Велика Британія уклали нову угоду — деталі

Україна та Велика Британія уклали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей нашої держави.
Головні тези:
- Угода між Україною та Великою Британією передбачає кредитну підтримку на розвиток оборонних спроможностей на суму 2 млрд фунтів стерлінгів.
- Ця угода дозволить Україні отримати технології та засоби для забезпечення систем протиповітряної оборони та бронетехніки західного зразка.
- Згідно з угодою, погашення кредиту буде здійснюватися протягом 15 років, що дозволить вдосконалити оборонні можливості України до 2026 року.
- Президент Володимир Зеленський підкреслив значення співпраці між країнами у сфері безпеки та оборони та запропонував прем'єру Великої Британії відвідати Україну.
- Британська сторона гарантує підтримку України у світлі загрози з боку Росії, що свідчить про спільний погляд на необхідність зміцнення оборонних спроможностей країн.
Україна та Британія уклали важливу "кредитну" угоду про оборону
Як зазначається у повідомленні на сайті президента Володимира Зеленького, у його присутності міністри оборони Рустем Умєров та Джон Гілі підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.
Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проекти у цій сфері. Ідеться, зокрема про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів, — зазначається у повідомленні.
Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів. Водночас ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому.
Зауважується, що через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проектів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту — 15 років.
Також на сайті президента зазначається, що він виступив на засіданні уряду Великої Британії. Зеленський наголосив, що єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася у президента Росії Володимира Путіна, — це "великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя".
Президент додав, що "зараз нам не вистачає головної відповіді на це питання". "І це — наша далекобійність… Щойно ми зможемо завдавати ударів далі, ніж просто біля кордону, зокрема по російських військових аеродромах, ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб", — підкреслив Зеленський.
Звертаючись до прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, він сказав:
Зеленський додав, що можна опрацювати якомога більше деталей їхніх домовленостей, щоб українці та британці могли відчути результати якнайшвидше.
Іноземна допомога Україні
Раніше новий очільник британського уряду Кір Стармер заявив, що російська загроза поширюється на всю Європу. Він запевнив Україну, що Велика Британія стоятиме на її боці стільки, скільки це буде потрібно.
А генсек НАТО під час саміту Європейського політичного співтовариства повідомив, що вже восени у німецькому місті Вісбаден розпочне роботу нове командування НАТО-Україна.
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