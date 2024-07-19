Украина и Великобритания заключили новое соглашение — детали

Украина и Британия заключили важное "кредитное" соглашение об обороне

Как отмечается в сообщении на сайте президента Владимира Зеленького, в его присутствии министры обороны Рустем Умеров и Джон Гили подписали Соглашение между правительствами стран по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины.

Документ позволит начать украинско-британские проекты в этой сфере. Речь идет, в частности, о поставках и ремонте и частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов, — отмечается в сообщении.

Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд. фунтов стерлингов. В то же время, эта сумма неокончательна и может быть увеличена в будущем.

Благодаря этому до 2026 года Силы обороны Украины, в частности, удастся обеспечить системами противовоздушной обороны и радиолокационными и пораженными средствами, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца, — говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что из-за необходимости быстрого развития возможностей и высокой стоимости оборонных проектов Украина не может их сейчас профинансировать из своего государственного бюджета. Срок погашения кредита — 15 лет.

Также на сайте президента отмечается, что он выступил на заседании правительства Великобритании. Зеленский подчеркнул, что единственное конкурентное преимущество, которое еще осталось у президента России Владимира Путина, — это "большой запас оружия советских времен, деньги и полное пренебрежение к человеческой жизни".

Мы должны лишить Путина денег и возможности производить больше оружия. И за его пренебрежение к человеческой жизни он должен заплатить своими потерями и своим поражением, сказал он. Поделиться

Президент добавил, что "сейчас нам не хватает главного ответа на этот вопрос". "И это — наша дальнобойность… Как только мы сможем наносить удары дальше, чем прямо у границы, в частности по российским военным аэродромам, мы не только защитим себя от любых российских наступательных действий, но и обезопасим наши передовые позиции и города от российских бомб" , — подчеркнул Зеленский.

Обращаясь к премьер-министру Британии Киру Стармеру, он сказал:

Я очень ценю то, что наши министры только что подписали договор об оборонно-промышленной поддержке, практическом документе. Мы должны постоянно помнить, что сотрудничество в сфере безопасности и обороны между Украиной и Великобританией всегда имеет значение. И, конечно, я приглашаю вас, Кир, посетить Украину. Благодарю вас. Когда у вас будет возможность приехать в Украину, вы увидите, что для всех украинцев это привилегия, и мы очень благодарны Великобритании, всем вам, всей вашей нации. Поделиться

Зеленский добавил, что можно проработать как можно больше деталей их договоренностей, чтобы украинцы и британцы могли почувствовать результаты как можно быстрее.

Иностранная помощь Украине

Ранее новый глава британского правительства Кир Стармер заявил, что российская угроза распространяется на всю Европу. Он заверил Украину, что Великобритания будет стоять на ее стороне столько, сколько это потребуется.

А генсек НАТО на саммите Европейского политического сообщества сообщил, что уже осенью в немецком городе Висбаден начнет работу новое командование НАТО-Украина.