Великобритания и страны ЕС усилят проверки нефтяного флота РФ

Великобритания планирует обратиться в группу европейских стран с призывом к действиям по так называемому теневому флоту нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций.
Главные тезисы
- Планируется создать группу реагирования для координации действий по контролю за "теневым флотом" и принятия срочных мер.
- Российский "теневой флот" представляет угрозу безопасности и охраны окружающей среды, в том числе из-за нестрахования и плохого обслуживания кораблей.
- G7 планируют ужесточить санкции против нефтегазового бизнеса России, вводя ограничения на цены нефти и нефтепродуктов, а также на услуги для грузов выше определенного предела.
- Совет ЕС уже объявил о новых антироссийских санкциях, направленных против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.
Как будут проверять нефтяной флот РФ
Как отмечается, несколько правительств в этой связи планируют одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества в четверг, свидетельствует имеющийся в распоряжении агентства проект заявления. Встреча пройдет в Великобритании.
Эти страны имеют целью обмениваться информацией о российском "теневом флоте", координировать свои ответы на риски, составляющие его корабли и посредники, и "работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами для устранения этой угрозы", говорится в проекте заявления.
Для этого официальные лица и эксперты из разных стран создадут группу реагирования и проведут встречи, чтобы срочно "принять конкретные меры".
По словам одного из собеседников, говорившего на условиях анонимности, в дальнейшем еще больше судов российского "теневого флота" могут оказаться под санкциями.
G7 решили серьезно взяться за нефтегазовый бизнес России
После саммита Большой семерки в Италии страны сделали проект совместного заявления.
Ценовой предел "Большой семерки" на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена которых превышает пороговые значения.
Хотя ограничения привели к отказу от западного страхования и потребности в альтернативах, Москва смогла избежать большей части последствий, сформировав флот танкеров, работающих в тяжело отслеживаемых юрисдикциях, и обратившись к незападным поставщикам услуг для доставки грузов на новые рынки, такие как Индия.
24 июня Совет ЕС объявил о новых антироссийских санкциях, направленных против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ
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