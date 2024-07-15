Великобритания и страны ЕС усилят проверки нефтяного флота РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Великобритания и страны ЕС усилят проверки нефтяного флота РФ

Великобритания и страны ЕС усилят проверки нефтяного флота РФ
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Великобритания планирует обратиться в группу европейских стран с призывом к действиям по так называемому теневому флоту нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций.

Главные тезисы

 

  • Планируется создать группу реагирования для координации действий по контролю за "теневым флотом" и принятия срочных мер.
  • Российский "теневой флот" представляет угрозу безопасности и охраны окружающей среды, в том числе из-за нестрахования и плохого обслуживания кораблей.
  • G7 планируют ужесточить санкции против нефтегазового бизнеса России, вводя ограничения на цены нефти и нефтепродуктов, а также на услуги для грузов выше определенного предела.
  • Совет ЕС уже объявил о новых антироссийских санкциях, направленных против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

Как будут проверять нефтяной флот РФ

Как отмечается, несколько правительств в этой связи планируют одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества в четверг, свидетельствует имеющийся в распоряжении агентства проект заявления. Встреча пройдет в Великобритании.

Эти страны имеют целью обмениваться информацией о российском "теневом флоте", координировать свои ответы на риски, составляющие его корабли и посредники, и "работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами для устранения этой угрозы", говорится в проекте заявления.

Для этого официальные лица и эксперты из разных стран создадут группу реагирования и проведут встречи, чтобы срочно "принять конкретные меры".

"Теневой флот" России представляет угрозу для наших стран и других, зависящих от мировых морей и океанов. Многие корабли этого "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие занимаются деятельностью, которая нарушает базовые стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды, — говорится в документе, который еще может измениться до подписания в конце этой недели.

По словам одного из собеседников, говорившего на условиях анонимности, в дальнейшем еще больше судов российского "теневого флота" могут оказаться под санкциями.

G7 решили серьезно взяться за нефтегазовый бизнес России

После саммита Большой семерки в Италии страны сделали проект совместного заявления.

Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров", — говорится в проекте заявления, которое, как ожидается, будет опубликовано 14 июня.

Ценовой предел "Большой семерки" на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена которых превышает пороговые значения.

Хотя ограничения привели к отказу от западного страхования и потребности в альтернативах, Москва смогла избежать большей части последствий, сформировав флот танкеров, работающих в тяжело отслеживаемых юрисдикциях, и обратившись к незападным поставщикам услуг для доставки грузов на новые рынки, такие как Индия.

24 июня Совет ЕС объявил о новых антироссийских санкциях, направленных против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции США приостановили работу десятков нефтяных танкеров РФ
Танкер РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
WSJ прогнозирует "трагический конец" для нефтяных магнатов
добыча нефти
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия закупила за месяц рекордное количество российской нефти — Reuters
нефть

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?