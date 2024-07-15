Великобритания и страны ЕС усилят проверки нефтяного флота РФ

Великобритания планирует обратиться в группу европейских стран с призывом к действиям по так называемому теневому флоту нефтяных танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций.

Как будут проверять нефтяной флот РФ

Как отмечается, несколько правительств в этой связи планируют одобрить план в кулуарах встречи Европейского политического сообщества в четверг, свидетельствует имеющийся в распоряжении агентства проект заявления. Встреча пройдет в Великобритании.

Эти страны имеют целью обмениваться информацией о российском "теневом флоте", координировать свои ответы на риски, составляющие его корабли и посредники, и "работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами для устранения этой угрозы", говорится в проекте заявления.

Для этого официальные лица и эксперты из разных стран создадут группу реагирования и проведут встречи, чтобы срочно "принять конкретные меры".

"Теневой флот" России представляет угрозу для наших стран и других, зависящих от мировых морей и океанов. Многие корабли этого "теневого флота" не застрахованы и плохо обслуживаются. Многие занимаются деятельностью, которая нарушает базовые стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды, — говорится в документе, который еще может измениться до подписания в конце этой недели. Поделиться

По словам одного из собеседников, говорившего на условиях анонимности, в дальнейшем еще больше судов российского "теневого флота" могут оказаться под санкциями.

G7 решили серьезно взяться за нефтегазовый бизнес России

После саммита Большой семерки в Италии страны сделали проект совместного заявления.

Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров", — говорится в проекте заявления, которое, как ожидается, будет опубликовано 14 июня. Поделиться

Ценовой предел "Большой семерки" на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена которых превышает пороговые значения.

Хотя ограничения привели к отказу от западного страхования и потребности в альтернативах, Москва смогла избежать большей части последствий, сформировав флот танкеров, работающих в тяжело отслеживаемых юрисдикциях, и обратившись к незападным поставщикам услуг для доставки грузов на новые рынки, такие как Индия.