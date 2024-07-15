Британія та країни ЄС посилять перевірки нафтового флоту РФ

Велика Британія планує звернутися до групи європейських країн із закликом до дій щодо так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

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Як зазначається, кілька урядів у зв’язку з цим планують схвалити план в кулуарах зустрічі Європейської політичної спільноти в четвер, свідчить проєкт заяви, який є у розпорядженні агентства. Зустріч пройде у Великій Британії.

Ці країни мають на меті обмінюватися інформацією про російський "тіньовий флот", координувати свої відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і "працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами для усунення цієї загрози", йдеться в проєкті заяви.

Для цього офіційні особи та експерти з різних країн створять групу реагування і проведуть зустрічі, щоб терміново "вжити конкретних заходів".

"Тіньовий флот" Росії становить загрозу для наших країн та інших, які залежать від світових морів і океанів. Багато кораблів цього "тіньового флоту" не застраховані і погано обслуговуються. Багато з них займаються діяльністю, яка порушує базові стандарти і правила безпеки та охорони довкілля, — йдеться в документі, який ще може змінитися до підписання наприкінці цього тижня. Поширити

За словами одного зі співрозмовників, який говорив на умовах анонімності, надалі ще більше суден російського "тіньового флоту" можуть опинитися під санкціями.

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Після саміту “Великої сімки” в Італії країни зробили проєкт спільної заяви.

Ми продовжимо чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергетики та інших сировинних товарів", — йдеться у проєкт заяви, яка, як очікується, буде опублікована 14 червня. Поширити

Ціновий ліміт "Великої сімки" на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам та посередникам надавати судна та послуги для вантажів, ціна яких перевищує порогові значення.

Хоча обмеження призвели до відмови від західного страхування та потреби в альтернативах, Москва змогла уникнути більшої частини наслідків, сформувавши флот танкерів, які працюють у юрисдикціях, що важко відстежуються, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки вантажів на нові ринки, такі як Індія.