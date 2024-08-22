Украина и Британия продлили режим беспошлинной торговли. Что это означает

Верховная Рада Украины 22 августа ратифицировала Соглашение между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Украина и Великобритания ратифицировали договор о свободной торговле

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Сегодня Верховная Рада завершила внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией в части либерализации торговли. До 2029 г. предусматривается отмена всех ввозных пошлин, а также тарифных квот в двусторонней торговле. Юлия Свириденко Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины

По ее словам, соглашение с Великобританией откроет для отечественных производителей новый рынок сбыта, укрепит экспортный потенциал Украины, будет способствовать развитию бизнеса и национальной экономики.

Отмечается, что соглашение будет действовать в течение 5 лет — до 31 марта 2029 года, за исключением двух товарных позиций — яиц и продуктов из мяса птицы. Беспошлинная торговля этими продуктами продлена на 2 года — до 1 апреля 2026 года.

Ожидается, что новые условия торговли будут стимулировать обмен товарами между двумя странами. Украинские производители смогут увеличить экспорт традиционных для британского рынка товаров, таких как мука, зерновые культуры, молочные продукты, мясо птицы, томатная паста, мед и всевозможные соки.

Кроме того, соглашение дает Украине возможность оптимизировать экспортную логистику и потенциально увеличить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. Этот шаг рассматривается как значительный прогресс в укреплении экономических связей между Украиной и Великобританией. Поделиться

Соглашение в форме обмена письмами, которым вносятся изменения в Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в части обязательств по либерализации торговли, было подписано 8 февраля 2024 года.

Что означает ратификация соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией

Отмечается, что страны подписали соглашение еще 3 февраля 2022, накануне масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину. А ратифицировали в августе 2024 года.

Подчеркивается, что в 2023 году объем двусторонней торговли между Украиной и Турцией составил 7,3 млрд дол.

По словам министра торговли Турции Омера Болата во время встречи с первой вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко 1 августа, благодаря ратификации соглашения по зоне свободной торговли между странами объем торговли вырастет до 10 млрд долл.

Турецкий министр подчеркнул, что его страна продолжит расширять сотрудничество с Украиной и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов.