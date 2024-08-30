Російські найманці екстрено покидають Африку й вирушають на Курщину

Успішний контрнаступ Сил оборони України на території Курської області РФ набирає обертів. Це підштовхнуло диктатора Володимира Путіна до нового неочікуваного рішення: він наказав, щоб російські бойовики з ПВК "Ведмеді", які знаходяться в Африці, негайно прибули на Курщину.
Головні тези:
- Кремль перекидає свої сили з Африки до Курської області, щоб зупинити наступ Сил оборони України.
- ПВК “Ведмеді” відкидає зв'язки з Міноборони РФ, однак є свідчення про контакти бойовиків з високопосадовцями відомства.
- Російські бойовики готуються приєднатися до оборонних зусиль армії РФ на Курщині після тримісячного перебування в Африці.
Кремль передислоковує свої сили з Африки у Курську область
Згідно з даними французьких журналістів, бойовики ПВК "Ведмеді", яких пов’язують з Міноборони РФ, прибули до столиці країни Уагадугу в Африці ще кілька місяців тому.
Йдеться про близько 100 російських найманців. Увесь цей час вони займалися охороною низки ключових фігур, зокрема й очільника хунти, капітана Ібрагіма Траоре.
Однак ситуація різко змінилася, коли українські сили прорвалися у Курські область. Солдати РФ досі не змогли їх зупинити та витіснити.
Саме тому влада РФ вирішила долучити до захисту Курщини бойовиків ПВК "Ведмеді" — вони вже пакують валізи.
ПВК "Ведмеді" заперечує зв'язки з Міноборони РФ
За словами французьких журналістів, вони уже отримали від командира бригади "Ведмеді" Віктора Єрмолаєва офіційне підтвердження того, що він виводить своїх бойовиків з Африки.
Він також додав, що "всі російські солдати забувають про свої проблеми і об'єднуються для боротьби з ворогом".
27 серпня у Telegram-каналі російських найманців була опублікована заява, в якій сказано, що "у зв'язку з останніми подіями бригада повертається до Криму", де базується ПВК.
Варто також зазначити, що керівництво ПВК "Ведмеді” заперечує зв’язок з російським оборонним відомством.
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