Успішний контрнаступ Сил оборони України на території Курської області РФ набирає обертів. Це підштовхнуло диктатора Володимира Путіна до нового неочікуваного рішення: він наказав, щоб російські бойовики з ПВК "Ведмеді", які знаходяться в Африці, негайно прибули на Курщину.

Кремль передислоковує свої сили з Африки у Курську область

Згідно з даними французьких журналістів, бойовики ПВК "Ведмеді", яких пов’язують з Міноборони РФ, прибули до столиці країни Уагадугу в Африці ще кілька місяців тому.

Йдеться про близько 100 російських найманців. Увесь цей час вони займалися охороною низки ключових фігур, зокрема й очільника хунти, капітана Ібрагіма Траоре.

Однак ситуація різко змінилася, коли українські сили прорвалися у Курські область. Солдати РФ досі не змогли їх зупинити та витіснити.

Саме тому влада РФ вирішила долучити до захисту Курщини бойовиків ПВК "Ведмеді" — вони вже пакують валізи.

Офіційною причиною їхнього від'їзду, всього через три місяці після прибуття, є участь у російських оборонних зусиллях проти наступу української армії, розпочатого 6 серпня в Курській області, — пише Le Monde. Поширити

ПВК "Ведмеді" заперечує зв'язки з Міноборони РФ

За словами французьких журналістів, вони уже отримали від командира бригади "Ведмеді" Віктора Єрмолаєва офіційне підтвердження того, що він виводить своїх бойовиків з Африки.

Він також додав, що "всі російські солдати забувають про свої проблеми і об'єднуються для боротьби з ворогом".

27 серпня у Telegram-каналі російських найманців була опублікована заява, в якій сказано, що "у зв'язку з останніми подіями бригада повертається до Криму", де базується ПВК.

Варто також зазначити, що керівництво ПВК "Ведмеді” заперечує зв’язок з російським оборонним відомством.