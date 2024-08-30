Авіатроща F-16 в Україні — з'явилася перша реакція Пентагона

Міноборони США офіційно підтвердило, що йому уже доповіли про втрату Україною першого винищувача F-16, однак станом на сьогодні Пентагон не надає допомоги у розслідуванні цього інциденту, адже Київ про це поки не просив.
Головні тези:
- Генштаб ЗCУ підтвердив втрату винищувача F-16 в результаті бою з російськими загарбниками.
- Пілот Олексій Месь загинув унаслідок катастрофи, захищаючи у небі мирних українців.
- Офіційний Вашингтон не коментує деталі інциденту та питання про кількість F-16 в Україні.
Як у Пентагоні коментують втрату Україною першого F-16
З заявою з цього приводу виступила заступниця речника оборонного американського відомства Сабріна Сінгх.
Сабріна Сінгх звернула увагу на те, що винятково українська сторона може коментувати питання катастрофи.
Окрім того, наголошується, що поки Міноборони США не підтверджує інформацію про причини аварії.
За словами представниці відомства, офіційний Вашингтон не коментує деталі інциденту чи подробиці щодо можливого електронного обладнання на борту винищувачів. Вона вкотре попросила журналістів звертатися за коментарями безпосередньо до України.
Також Сабріна Сінгх не захотіла розкривати точну кількість західних винищувачів, які вже перебувають в Україні або плануються до відправлення, назвавши це питанням оперативної безпеки.
Що Генштаб ЗСУ каже про авіатрощу F-16
Ввечері 29 серпня Генштаб Збройних сил України підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття нової атаки з боку російських загарбників.
Що важливо розуміти, винищувачі F-16 також були залучені до повітряного бою, який відбувався 26 серпня.
Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.
Згодом стало відомо, що літак зазнав катастрофи, пілоту врятуватися не вдалося — він загинув під час виконання бойового завдання.
Йдеться про відомого льотчика з Луцька Олексія Меся із позивним “Мунфіш”, який одним з перших проходив навчання на F-16 у США.
З метою зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.
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