Авіатроща F-16 в Україні — з'явилася перша реакція Пентагона

Міноборони США офіційно підтвердило, що йому уже доповіли про втрату Україною першого винищувача F-16, однак станом на сьогодні Пентагон не надає допомоги у розслідуванні цього інциденту, адже Київ про це поки не просив.

Як у Пентагоні коментують втрату Україною першого F-16

З заявою з цього приводу виступила заступниця речника оборонного американського відомства Сабріна Сінгх.

Я бачила повідомлення, однак не маю інформації про надання допомоги (в розслідуванні інциденту — ред.) з нашого боку або запитів про неї з боку України, — наголосила вона. Поширити

Сабріна Сінгх звернула увагу на те, що винятково українська сторона може коментувати питання катастрофи.

Окрім того, наголошується, що поки Міноборони США не підтверджує інформацію про причини аварії.

За словами представниці відомства, офіційний Вашингтон не коментує деталі інциденту чи подробиці щодо можливого електронного обладнання на борту винищувачів. Вона вкотре попросила журналістів звертатися за коментарями безпосередньо до України.

Також Сабріна Сінгх не захотіла розкривати точну кількість західних винищувачів, які вже перебувають в Україні або плануються до відправлення, назвавши це питанням оперативної безпеки.

Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони, — наголосила Сінгх. Поширити

Що Генштаб ЗСУ каже про авіатрощу F-16

Ввечері 29 серпня Генштаб Збройних сил України підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття нової атаки з боку російських загарбників.

Що важливо розуміти, винищувачі F-16 також були залучені до повітряного бою, який відбувався 26 серпня.

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.

Згодом стало відомо, що літак зазнав катастрофи, пілоту врятуватися не вдалося — він загинув під час виконання бойового завдання.

Йдеться про відомого льотчика з Луцька Олексія Меся із позивним “Мунфіш”, який одним з перших проходив навчання на F-16 у США.

Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя, — повідомили у пресслужбі Повітряних Сил. Поширити

Олексій Месь (Фото: facebook.com/kpszsu)

З метою зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.