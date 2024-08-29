Жодних обмежень. Україна може використовувати нідерландські F-16 на території РФ

Нідерланди не обмежують використання Україною переданих їй винищувачів F-16, у тому числі й у повітряному просторі на території Росії.

Нідерланди не обмежують Україну у застосуванні F-16 на території РФ

Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною літаки F-16 для ударів по російській території.

Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни, — повідомив Онно Ейхельсхайм. Поширити

Як зазначив генерал, Нідерланди не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16.

Загалом ця країна пообіцяла надати Україні 24 літаки F-16. Проте генерал Ейхельсхайм не сказав, скільки з них уже розгорнуто в країні.

Він також прокоментував наступ України на Курську область РФ, назвавши операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".

Вони досить швидко зайняли велику територію в хорошому сенсі, з використанням нових технологій. Тим самим вони створили дилему для Путіна, — сказав Ейхельсхайм. Поширити

Українська авіація залучена до боїв за Курщину

Згідно з даними Forbes, українська авіація уже долучилася до боїв у Курській області, що дало можливість ЗСУ зробити своє просування швидшим та ефективнішим.

Що важливо розуміти, російська авіація також активно працює на цій ділянці фронті та щоденно скидає кілька десятків плануючих бомб на Сумську область.

На цьому тлі українські повітряні сили почали атакувати ворожі цілі на Курщині американськими бомбами JDAM.

Бійцям ПС ЗСУ вдалося успішно уразити російський командний пункт у Тьоткіно, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

За попередніми даними, до атаки був залучений застарілий Су-27, а не один із нещодавно поставлених Україні F-16.