Жодних обмежень. Україна може використовувати нідерландські F-16 на території РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Жодних обмежень. Україна може використовувати нідерландські F-16 на території РФ

Жодних обмежень. Україна може використовувати нідерландські F-16 на території РФ
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Джерело:  NOS

Нідерланди не обмежують використання Україною переданих їй винищувачів F-16, у тому числі й у повітряному просторі на території Росії.

Головні тези:

  • Нідерланди не обмежують використання Україною винищувачів F-16 навіть на території РФ, забезпечуючи військову підтримку.
  • Українська авіація долучається до боїв в Курщині, використовуючи американські бомби та можливості F-16 для успішних атак.
  • За словами генерала Нідерландських ВПС, українські війська показали блискучі результати та продовжують просуватися на фронті.
  • Огляд ситуації в Курській області показує ефективність української авіації та виявлені слабкі моменти в російській обороні.

Нідерланди не обмежують Україну у застосуванні F-16 на території РФ

Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною літаки F-16 для ударів по російській території.

Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни, — повідомив Онно Ейхельсхайм.

Як зазначив генерал, Нідерланди не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16.

Загалом ця країна пообіцяла надати Україні 24 літаки F-16. Проте генерал Ейхельсхайм не сказав, скільки з них уже розгорнуто в країні.

Він також прокоментував наступ України на Курську область РФ, назвавши операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".

Вони досить швидко зайняли велику територію в хорошому сенсі, з використанням нових технологій. Тим самим вони створили дилему для Путіна, — сказав Ейхельсхайм.

Українська авіація залучена до боїв за Курщину

Згідно з даними Forbes, українська авіація уже долучилася до боїв у Курській області, що дало можливість ЗСУ зробити своє просування швидшим та ефективнішим.

Що важливо розуміти, російська авіація також активно працює на цій ділянці фронті та щоденно скидає кілька десятків плануючих бомб на Сумську область.

На цьому тлі українські повітряні сили почали атакувати ворожі цілі на Курщині американськими бомбами JDAM.

Бійцям ПС ЗСУ вдалося успішно уразити російський командний пункт у Тьоткіно, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

За попередніми даними, до атаки був залучений застарілий Су-27, а не один із нещодавно поставлених Україні F-16.

Попри те, що сучасні західні винищувачі, які отримала Україна, сумісні з JDAM, цілком ймовірно, що Україна має намір розгорнути спритні F-16 для патрулювання протиповітряної оборони, а не для більш ризикованих наземних атак.

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