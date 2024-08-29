Никаких ограничений. Украина может использовать нидерландские F-16 на территории РФ

Нидерланды не ограничивают использование Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе и в воздушном пространстве на территории России.
Главные тезисы
- Нидерланды не ограничивают Украину в использовании предоставленных F-16 на территории России.
- Украинская авиация присоединилась к боям в Курской области, поддерживая операцию на земле.
- Украина получила обещание предоставления 24 истребителей F-16 от Нидерландов.
- По данным Forbes, ВСУ успешно использовали американские бомбы JDAM для поражения вражеских целей на территории Курщины.
Нидерланды не ограничивают Украину в применении F-16 на территории РФ
Генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные страной самолеты F-16 для ударов по российской территории.
Как отметил генерал, Нидерланды не налагали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16.
В общей сложности эта страна пообещала предоставить Украине 24 самолета F-16. Однако генерал Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.
Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".
Украинская авиация вовлечена в бои за Курщину
Согласно данным Forbes, украинская авиация уже присоединилась к боям в Курской области, что позволило ВСУ сделать свое продвижение более быстрым и эффективным.
Что важно понимать, российская авиация также активно работает на этом участке фронта и ежедневно сбрасывает несколько десятков планирующих бомб на Сумскую область.
На этом фоне украинские воздушные силы начали атаковать вражеские цели в Курщине американскими бомбами JDAM.
Бойцам ПС ВСУ удалось успешно поразить российский командный пункт в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта.
По предварительным данным, в атаку был привлечен устаревший Су-27, а не один из недавно поставленных Украине F-16.
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