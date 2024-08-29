Никаких ограничений. Украина может использовать нидерландские F-16 на территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Никаких ограничений. Украина может использовать нидерландские F-16 на территории РФ

Никаких ограничений. Украина может использовать нидерландские F-16 на территории РФ
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Источник:  NOS

Нидерланды не ограничивают использование Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе и в воздушном пространстве на территории России.

Главные тезисы

  • Нидерланды не ограничивают Украину в использовании предоставленных F-16 на территории России.
  • Украинская авиация присоединилась к боям в Курской области, поддерживая операцию на земле.
  • Украина получила обещание предоставления 24 истребителей F-16 от Нидерландов.
  • По данным Forbes, ВСУ успешно использовали американские бомбы JDAM для поражения вражеских целей на территории Курщины.

Нидерланды не ограничивают Украину в применении F-16 на территории РФ

Генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные страной самолеты F-16 для ударов по российской территории.

Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при соблюдении законов войны, — сообщил Онно Эйхельсхайм.

Как отметил генерал, Нидерланды не налагали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16.

В общей сложности эта страна пообещала предоставить Украине 24 самолета F-16. Однако генерал Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.

Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".

Они достаточно быстро заняли обширную территорию в хорошем смысле, с использованием новых технологий. Тем самым они создали дилемму для Путина, — сказал Эйхельсхайм.

Украинская авиация вовлечена в бои за Курщину

Согласно данным Forbes, украинская авиация уже присоединилась к боям в Курской области, что позволило ВСУ сделать свое продвижение более быстрым и эффективным.

Что важно понимать, российская авиация также активно работает на этом участке фронта и ежедневно сбрасывает несколько десятков планирующих бомб на Сумскую область.

На этом фоне украинские воздушные силы начали атаковать вражеские цели в Курщине американскими бомбами JDAM.

Бойцам ПС ВСУ удалось успешно поразить российский командный пункт в Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта.

По предварительным данным, в атаку был привлечен устаревший Су-27, а не один из недавно поставленных Украине F-16.

Несмотря на то, что современные западные истребители, полученные Украиной, совместимы с JDAM, вполне вероятно, что Украина намерена развернуть ловкие F-16 для патрулирования противовоздушной обороны, а не для более рискованных наземных атак.

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