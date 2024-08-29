Генштаб ЗСУ підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття атаки РФ

Генштаб ЗСУ
F-16
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Винищувачі F-16 Збройних Сил України були залучені під час відбиття атаки РФ 26 серпня. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.

Головні тези:

  • Відбулася авіакатастрофа винищувача F-16 під час відбиття атаки РФ Збройними Силами України.
  • Пілот літака загинув, зв'язок з ним був втрачений під час заходу на наступну ціль.
  • У ході повітряного бою важливу роль зіграли винищувачі F-16, їх бортове озброєння збило чотири крилаті ракети ворога.
  • Для розслідування причин аварії була утворена спеціальна комісія МОУ.
  • Подія сталася під час масштабної атаки РФ на Україну, під час якої українські сили зуміли збити значну кількість ворожих ракет та безпілотників.

Генштаб ЗСУ підтвердив авіатрощу винищувача F-16

За даними Генштабу, в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

Однак під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Пізніше зʼясувалося, що літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.

Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Західна преса дізналася про авіатрощу українського F-16

29 cерпня видання The Wall Street Journal написало про те, що нібито розбився один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який загинув 26 серпня, під час масштабної атаки РФ по Україні. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.

Пілотом якого саме літака був Месь — не вказувалось. Однак пресслужба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах.

Пізніше CNN написало, що під час аварії американського винищувача F-16 загинув український пілот. У виданні згадують Олексія Меся, відомого як Moonfish.

Нагадаємо, 26 серпня, країна-агресорка Росія завдала наймасштабнішого за 2,5 роки удару по Україні. Росіяни запустили по території нашої країни 127 ракет та 109 дронів-камікадзе.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що силам ППО вдалось збити 102 ворожі ракети та 99 БпЛА.

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