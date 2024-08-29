Генштаб ЗСУ підтвердив авіатрощу винищувача F-16 під час відбиття атаки РФ

Винищувачі F-16 Збройних Сил України були залучені під час відбиття атаки РФ 26 серпня. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок.
Головні тези:
- Відбулася авіакатастрофа винищувача F-16 під час відбиття атаки РФ Збройними Силами України.
- Пілот літака загинув, зв'язок з ним був втрачений під час заходу на наступну ціль.
- У ході повітряного бою важливу роль зіграли винищувачі F-16, їх бортове озброєння збило чотири крилаті ракети ворога.
- Для розслідування причин аварії була утворена спеціальна комісія МОУ.
- Подія сталася під час масштабної атаки РФ на Україну, під час якої українські сили зуміли збити значну кількість ворожих ракет та безпілотників.
Генштаб ЗСУ підтвердив авіатрощу винищувача F-16
За даними Генштабу, в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.
Однак під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Пізніше зʼясувалося, що літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.
Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.
Західна преса дізналася про авіатрощу українського F-16
29 cерпня видання The Wall Street Journal написало про те, що нібито розбився один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників.
Пілотом якого саме літака був Месь — не вказувалось. Однак пресслужба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах.
Пізніше CNN написало, що під час аварії американського винищувача F-16 загинув український пілот. У виданні згадують Олексія Меся, відомого як Moonfish.
Нагадаємо, 26 серпня, країна-агресорка Росія завдала наймасштабнішого за 2,5 роки удару по Україні. Росіяни запустили по території нашої країни 127 ракет та 109 дронів-камікадзе.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що силам ППО вдалось збити 102 ворожі ракети та 99 БпЛА.
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