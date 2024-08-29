Український льотчик Олексій Месь героїчно загинув у повітряному бою

Загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі 26 серпня: Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
Головні тези:
- Олексій Месь провів останній бій, відбиваючи російський ракетно-авіаційний удар і знищивши три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
- Український льотчик загинув у повітряному бою, врятувавши українців від смертоносних російських ракет.
- Україна втратила сильного воїна, але не втратила сили, волі та прагнення боротися за свою незалежність.
Український пілот Олексій Месь загинув у повітряному бою
Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя.
Про це повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
29 серпня попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.
Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.
Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але НЕ втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати. В нашій справедливій справі ми помстимося ворогу за все і за всіх. Слава Україні! Героям Слава!
Український льотчик Месь загинув за штурвалом F-16 — CNN
Відомий український пілот загинув під час аварії американського винищувача F-16 26 серпня, лише через кілька тижнів після того, як довгоочікувані літаки прибули в країну, повідомило CNN українське військове джерело.
У ЗСУ не вважають причиною інциденту помилку пілота, додало джерело.
Пілот Олексій Месь, відомий як «Риба-Місяць» (Moonfish), загинув у катастрофі під час «відбиття найбільшої в історії авіаатаки» Росії проти України.
Джерело додало, що катастрофа розслідується, і для участі в розслідуванні будуть запрошені міжнародні експерти.
Група українських пілотів восени розпочала навчання в США. Хоча зазвичай для того, щоб повністю навчитися керувати літаками, потрібен рік, Moonfish та інші повинні були зробити це за шість місяців.
Політ на F-16 був їхньою мрією, і коли Джус загинув у авіакатастрофі під час бойового завдання в серпні минулого року, Мунфіш поставив собі за мету виконати її. Людина небагатослівна, захоплена своєю справою, він тримав свої емоції під контролем.
Український винищувач F-16 потрапив в авіатрощу — WSJ
Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє, що 26 серпня в Україні нібито розбився в авіатрощі винищувач F-16.
Український винищувач F-16 був знищений в авіакатастрофі 26 серпня, за словами американського чиновника, всього через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.
За попередніми даними, літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу по всій країні в понеділок, сказав чиновник. Швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота.
Повітряні сили ЗСУ поки що не коментували цю інформацію.
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