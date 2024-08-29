Український льотчик Олексій Месь героїчно загинув у повітряному бою

Загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі 26 серпня: Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Український пілот Олексій Месь загинув у повітряному бою

Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя.

Про це повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни. Поширити

Полковник Олексій Месь

29 серпня попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.

Рідні Олексія Меся на похоронах

Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але НЕ втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати. В нашій справедливій справі ми помстимося ворогу за все і за всіх. Слава Україні! Героям Слава!

Український льотчик Месь загинув за штурвалом F-16 — CNN

Відомий український пілот загинув під час аварії американського винищувача F-16 26 серпня, лише через кілька тижнів після того, як довгоочікувані літаки прибули в країну, повідомило CNN українське військове джерело.

У ЗСУ не вважають причиною інциденту помилку пілота, додало джерело.

Пілот Олексій Месь, відомий як «Риба-Місяць» (Moonfish), загинув у катастрофі під час «відбиття найбільшої в історії авіаатаки» Росії проти України.

Джерело додало, що катастрофа розслідується, і для участі в розслідуванні будуть запрошені міжнародні експерти.

Група українських пілотів восени розпочала навчання в США. Хоча зазвичай для того, щоб повністю навчитися керувати літаками, потрібен рік, Moonfish та інші повинні були зробити це за шість місяців.

Moonfish та Андрій Пильщиков, відомий під позивним «Джус», стали обличчями кампанії України з отримання F-16. Поширити

Політ на F-16 був їхньою мрією, і коли Джус загинув у авіакатастрофі під час бойового завдання в серпні минулого року, Мунфіш поставив собі за мету виконати її. Людина небагатослівна, захоплена своєю справою, він тримав свої емоції під контролем.

Український винищувач F-16 потрапив в авіатрощу — WSJ

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє, що 26 серпня в Україні нібито розбився в авіатрощі винищувач F-16.

Український винищувач F-16 був знищений в авіакатастрофі 26 серпня, за словами американського чиновника, всього через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.

За попередніми даними, літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу по всій країні в понеділок, сказав чиновник. Швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота.

Повітряні сили ЗСУ поки що не коментували цю інформацію.