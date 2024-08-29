В Україні винищувач F-16 потрапив в авіатрощу — WSJ

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє, що 26 серпня в Україні нібито розбився в авіатрощі винищувач F-16.

Український винищувач F-16 потрапив в авіатрощу — WSJ

Український винищувач F-16 був знищений в авіакатастрофі 26 серпня, за словами американського чиновника, всього через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.

За попередніми даними, літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу по всій країні в понеділок, сказав чиновник. Швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота. Поширити

Повітряні сили ЗСУ поки що не коментували цю інформацію.

Також видання з посиланням на співрозмовників пише, що загалом у рамках першої партії постачання Україна отримала шість винищувачів F-16.

Винищувачі F-16 допомагали відбивати наймасованіший російський удар по Україні

Винищувачі F-16, надані західними партнерами, були залучені у відбитті наймасованішої комбінованої повітряної атаки Росії на Україну 26 серпня та успішно знищували ворожі ракети і дрони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня.