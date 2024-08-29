В Украине истребитель F-16 попал в авиакатастрофу — WSJ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Украине истребитель F-16 попал в авиакатастрофу — WSJ

F-16
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Источник:  The Wall Street Journal

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что 26 августа в Украине якобы разбился в авиакатастрофе истребитель F-16.

Главные тезисы

  • Украинский истребитель F-16 попал в авиакатастрофу из-за ошибки пилота.
  • Украина получила шесть истребителей F-16 в рамках сотрудничества с западными партнерами по укреплению обороноспособности страны.
  • Истребители F-16 успешно применялись для отражения массированной комбинированной воздушной атаки России на Украину, уничтожая вражеские ракеты и дроны.

Украинский истребитель F-16 попал в авиакатастрофу — WSJ

Украинский истребитель F-16 был уничтожен в авиакатастрофе 26 августа, по словам американского чиновника, спустя всего несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину.

По предварительным данным, самолет не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела по всей стране в понедельник, сказал чиновник. Скорее всего, катастрофа произошла в результате ошибки пилота.

Воздушные силы ВСУ пока не комментировали эту информацию.

Также издание со ссылкой на собеседников пишет, что в рамках первой партии поставки Украина получила шесть истребителей F-16.

Истребители F-16 помогали отбивать самый массированный российский удар по Украине

Истребители F-16, предоставленные западными партнерами, были привлечены в отражении массированной комбинированной воздушной атаки России на Украину 26 августа и успешно уничтожали вражеские ракеты и дроны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа.

F-16 дали очень хороший результат. В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно еще тренировать пилотов.

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