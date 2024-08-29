В Украине истребитель F-16 попал в авиакатастрофу — WSJ

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что 26 августа в Украине якобы разбился в авиакатастрофе истребитель F-16.
Главные тезисы
- Украинский истребитель F-16 попал в авиакатастрофу из-за ошибки пилота.
- Украина получила шесть истребителей F-16 в рамках сотрудничества с западными партнерами по укреплению обороноспособности страны.
- Истребители F-16 успешно применялись для отражения массированной комбинированной воздушной атаки России на Украину, уничтожая вражеские ракеты и дроны.
Украинский истребитель F-16 попал в авиакатастрофу — WSJ
Украинский истребитель F-16 был уничтожен в авиакатастрофе 26 августа, по словам американского чиновника, спустя всего несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину.
Воздушные силы ВСУ пока не комментировали эту информацию.
Также издание со ссылкой на собеседников пишет, что в рамках первой партии поставки Украина получила шесть истребителей F-16.
Истребители F-16 помогали отбивать самый массированный российский удар по Украине
Истребители F-16, предоставленные западными партнерами, были привлечены в отражении массированной комбинированной воздушной атаки России на Украину 26 августа и успешно уничтожали вражеские ракеты и дроны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа.
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