Украинский летчик Алексей Месь героически погиб в воздушном бою
Категория
Украина
Дата публикации

Украинский летчик Алексей Месь героически погиб в воздушном бою

Воздушные Силы ВСУ
Месь
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Погиб летчик Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Алексей Месь. Он героически провел свое последнее сражение в небе 26 августа: Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.

Главные тезисы

  • Алексей Месь провел последнее сражение в воздушном бою, уничтожив российские ракеты.
  • Украина лишилась доблестного летчика, который был преданным воином и отдал свою жизнь за страну и свободу народа.
  • Алексей Месь и его побратим Джус мечтали о полетах на F-16.

Украинский пилот Алексей Месь погиб в воздушном бою

Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой своей жизни.

Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным лётчиком, лидером на земле и в небе, добрым другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны.

Полковник Алексей Месь

29 августа попрощаться с ним пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни простых украинцев.

Родные Алексея Меся на похоронах

Почитание с неба павшего пилота отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией совершили боевые друзья Алексея. Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.

Мы потеряли надежного друга и сильного воина. Но не потеряли силы, воли и стремление бороться, воевать и побеждать. В нашем справедливом деле мы отомстим врагу за все и за всех. Слава Украине! Героям Слава!

Украинский летчик Месь погиб за штурвалом F-16 — CNN

Известный украинский пилот погиб во время аварии американского истребителя F-16 26 августа, лишь спустя несколько недель после того, как долгожданные самолеты прибыли в страну, сообщил CNN украинский военный источник.

В ВСУ не считают причиной инцидента ошибку пилота, добавил источник.

Пилот Алексей Месь, известный как Рыба-Луна (Moonfish), погиб в катастрофе во время отражения крупнейшей в истории авиаатаки России против Украины.

Источник добавил, что катастрофа расследуется, и для участия в расследовании будут приглашены международные эксперты.

Группа украинских пилотов осенью начала обучение в США. Хотя обычно для того чтобы полностью научиться управлять самолетами, нужен год, Moonfish и другие должны были сделать это за шесть месяцев.

Moonfish и Андрей Пильщиков, известный под позывным "Джус", стали лицами кампании Украины по получению F-16.

Полет на F-16 был их мечтой, и когда Джус погиб в авиакатастрофе во время боевого задания в августе прошлого года, Мунфиш задался целью выполнить ее. Человек немногословен, увлечен своим делом, он держал свои эмоции под контролем.

Украинский истребитель F-16 попал в авиакатастрофу — WSJ

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что 26 августа в Украине якобы разбился в авиакатастрофе истребитель F-16.

Украинский истребитель F-16 был уничтожен в авиакатастрофе 26 августа, по словам американского чиновника, спустя всего несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину.

По предварительным данным, самолет не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела по всей стране в понедельник, сказал чиновник. Скорее всего, катастрофа произошла в результате ошибки пилота.

Воздушные силы ВСУ пока не комментировали эту информацию.

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