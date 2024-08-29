Генштаб ВСУ подтвердил авиакатастрофу истребителя F-16 во время отражения атаки РФ

Истребители F-16 Вооруженных Сил Украины были привлечены при отражении атаки РФ 26 августа. Во время боя при заходе на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.

Генштаб ВСУ подтвердил авиакатастрофу истребителя F-16

По данным Генштаба, в ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага.

Однако во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.

Для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.

Западная пресса узнала об авиакатастрофе украинского F-16

29 августа издание The Wall Street Journal написало о том, что якобы разбился один из истребителей F-16, которые недавно получила Украина от союзников.

Позже в Воздушных силах сообщили о гибели пилота Алексея Меся, погибшем 26 августа, во время масштабной атаки РФ по Украине. Тогда пилот сбил три вражеских ракеты и беспилотник. Поделиться

Пилотом какого самолета был Месь — не указывалось. Однако пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Месь проходил обучение на F-16 в Штатах.

Позже CNN написало, что в результате аварии американского истребителя F-16 погиб украинский пилот. В издании упоминают Алексея Меся, известного как Moonfish.

Напомним, 26 августа, страна-агрессор Россия нанесла самый масштабный за 2,5 года удар по Украине. Россияне запустили по территории нашей страны 127 ракет и 109 дронов-камикадзе.