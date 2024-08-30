Авиакатастрофа F-16 в Украине —появилась первая реакция Пентагона

Минобороны США официально подтвердило, что ему уже доложили о потере Украиной первого истребителя F-16, однако Пентагон не оказывает помощи в расследовании этого инцидента, ведь Киев об этом пока не просил.
Главные тезисы
- Генштаб ЗCУ подтвердил потерю истребителя F-16 в результате боя с российскими захватчиками.
- Пилот Алексей Месь погиб в результате авиакатастрофы, защищая в небе мирных украинцев.
- Официальный Вашингтон не комментирует детали инцидента и вопрос о количестве F-16 в Украине.
Как в Пентагоне комментируют потерю Украиной первого F-16
С заявлением по этому поводу выступила заместитель спикера оборонного американского ведомства Сабрина Сингх.
Сабрина Сингх обратила внимание на то, что исключительно украинская сторона может комментировать вопросы катастрофы.
Кроме того, указано, что пока Минобороны США не подтверждает информацию о причинах аварии.
По словам представительницы ведомства, официальный Вашингтон не комментирует детали инцидента или подробности относительно возможного электронного оборудования на борту истребителей. Она еще раз попросила журналистов обращаться за комментариями непосредственно к Украине.
Также Сабрина Сингх не захотела раскрывать точное количество западных истребителей, уже находящихся в Украине или которые планируют туда отправить, назвав это вопросом оперативной безопасности.
Что Генштаб ВСУ говорит о потере F-16
Вечером 29 августа Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил авиакатастрофу истребителя F-16 во время отражения новой атаки со стороны российских захватчиков.
Что важно понимать, истребители F-16 также были привлечены к воздушному бою, который происходил 26 августа.
Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.
Впоследствии стало известно, что самолет потерпел крушение, пилоту спастись не удалось — он погиб во время выполнения боевого задания.
Речь идет об известном летчике из Луцка Алексее Месе с позывным "Мунфиш", который одним из первых проходил обучение на F-16 в США.
В целях выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.
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