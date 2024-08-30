Авиакатастрофа F-16 в Украине —появилась первая реакция Пентагона

Минобороны США официально подтвердило, что ему уже доложили о потере Украиной первого истребителя F-16, однако Пентагон не оказывает помощи в расследовании этого инцидента, ведь Киев об этом пока не просил.

Как в Пентагоне комментируют потерю Украиной первого F-16

С заявлением по этому поводу выступила заместитель спикера оборонного американского ведомства Сабрина Сингх.

Я видела сообщение, однако нет информации о предоставлении помощи (в расследовании инцидента — ред.) с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины, — подчеркнула она. Поделиться

Сабрина Сингх обратила внимание на то, что исключительно украинская сторона может комментировать вопросы катастрофы.

Кроме того, указано, что пока Минобороны США не подтверждает информацию о причинах аварии.

По словам представительницы ведомства, официальный Вашингтон не комментирует детали инцидента или подробности относительно возможного электронного оборудования на борту истребителей. Она еще раз попросила журналистов обращаться за комментариями непосредственно к Украине.

Также Сабрина Сингх не захотела раскрывать точное количество западных истребителей, уже находящихся в Украине или которые планируют туда отправить, назвав это вопросом оперативной безопасности.

Я не буду вдаваться в детали касательно количества F-16 в Украине. Это вопрос для украинской стороны, — подчеркнула Сингх. Поделиться

Что Генштаб ВСУ говорит о потере F-16

Вечером 29 августа Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил авиакатастрофу истребителя F-16 во время отражения новой атаки со стороны российских захватчиков.

Что важно понимать, истребители F-16 также были привлечены к воздушному бою, который происходил 26 августа.

Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.

Впоследствии стало известно, что самолет потерпел крушение, пилоту спастись не удалось — он погиб во время выполнения боевого задания.

Речь идет об известном летчике из Луцка Алексее Месе с позывным "Мунфиш", который одним из первых проходил обучение на F-16 в США.

Он героически провел свое последнее сражение в небе. Двадцать шестого августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни, — сообщили в пресс-службе Воздушных Сил. Поделиться

Алексей Месь (Фото: facebook.com/kpszsu)

В целях выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета.