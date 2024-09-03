Пропаганда РФ поширює чергові фейки про ЗСУ під час операції на Курщині

Які фейки поширює російська пропаганда щодо операції ЗСУ на Курщині

Як зазначає ЦПД, зафіксовано чергову хвилю дезінформаційних публікацій зокрема довкола таких тем — “розстріли своїх”, “атака на пенсіонерів”, “геноцид” та “мародерство на Курщині”.

Зазначається, що намагаючись підірвати бойовий дух українців та дискредитувати ЗСУ, ворожа пропаганда розповідає, ніби українські командири Курській області розстрілюють своїх підлеглих у разі відмови виконувати наказ.

Окрім цього пропагандисти зробили сюжет про роботу бойових медиків на Курщині, які розповідають про порятунок двох пенсіонерів після нібито атаки українського дрона по їхньому авто.

Водночас у сюжеті чомусь показують не пенсіонерів, а надання допомоги пораненим російським військовим.

Також ворожа пропаганда продовжує розповідати про «воєнні злочини українців» у Суджі на Курщині, публікуючи чергові «свідчення очевидців».

Герої таких відео розповідають про «українських нацистів, які розстрілюють усіх без розбору», що вони нібито прийшли у Курську область «винищувати російський народ». Операція на Курщині триває вже майже місяць, а росіяни досі не показали жодних доказів цих «звірств українців», — зазначає ЦПД. Поширити

Окрім цього активно поширюється відео україномовного блогера, який розповідає про масове мародерство у Курській області.

Щоб надати ваги своїм словам, він заявляє, ніби читає повідомлення від військового, який отримав поранення на Курському напрямку.

Ця інформаційна операція спрямована першочергово на українців і має на меті викликати сумніви у діях нашого військового керівництва. У відео присутні наративи, які вже тривалий час активно просуваються ru-пропагандою на українську аудиторію, — про те, що Курська операція є «договорняком», а бійцям ЗСУ потрібно не на курщині воювати, а на Донбасі. Поширити

Путін наказав провести складну інформаційну кампанію через загострення у Курській області

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що російські державні соціологічні агентства визнають деяке зростання невдоволення росіян Путіним і російською владою після того, як Сили оборони України взяли під контроль чималу частину Курської області.

До прикладу, Фонд "Громадська думка" стверджує, що йдеться про 28% опитаних, які не приховують обурення або незадоволення діями Кремля на тлі останніх подій.

На переконання американських аналітиків, команда російського диктатора наразі розраховує на те, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить її від звинувачень.

Кремль не хоче, щоб росіяни обурювалися ще й через те, що їхню стурбованість ігнорують та не помічають.

Кремль, схоже, розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не терміновому виведенню українських військ з Курської області, і обмежене визнання невдоволення може бути частиною цієї кампанії, — зазначають експерти. Поширити

До слова, станом на 30 серпня Сили оборони України у Курській області просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.