Пропаганда РФ поширює чергові фейки про ЗСУ під час операції на Курщині

Центр протидії дезінформації виявляє нові фейки й маніпуляції щодо операції ЗСУ в Курській області, які поширює російська пропаганда.
Головні тези:
- Російська пропаганда поширює фейки про “воєнні злочини” українських командирів на Курщині для дискредитації ЗСУ.
- Ціль ворожої пропаганди – підірвати бойовий дух українців та викликати сумніви у діях військового керівництва.
- Російські соціологічні агентства фіксують зростання невдоволення росіян діями Кремля після успіхів ЗСУ в Курській області.
- Кремль розпочав складну інформаційну кампанію для виправдання продовження наступальних операцій на сході України.
- Сили оборони України продовжують просуватися в Курській області, що свідчить про успіх операції під керівництвом ЗСУ.
Які фейки поширює російська пропаганда щодо операції ЗСУ на Курщині
Як зазначає ЦПД, зафіксовано чергову хвилю дезінформаційних публікацій зокрема довкола таких тем — “розстріли своїх”, “атака на пенсіонерів”, “геноцид” та “мародерство на Курщині”.
Зазначається, що намагаючись підірвати бойовий дух українців та дискредитувати ЗСУ, ворожа пропаганда розповідає, ніби українські командири Курській області розстрілюють своїх підлеглих у разі відмови виконувати наказ.
Окрім цього пропагандисти зробили сюжет про роботу бойових медиків на Курщині, які розповідають про порятунок двох пенсіонерів після нібито атаки українського дрона по їхньому авто.
Водночас у сюжеті чомусь показують не пенсіонерів, а надання допомоги пораненим російським військовим.
Також ворожа пропаганда продовжує розповідати про «воєнні злочини українців» у Суджі на Курщині, публікуючи чергові «свідчення очевидців».
Окрім цього активно поширюється відео україномовного блогера, який розповідає про масове мародерство у Курській області.
Щоб надати ваги своїм словам, він заявляє, ніби читає повідомлення від військового, який отримав поранення на Курському напрямку.
Путін наказав провести складну інформаційну кампанію через загострення у Курській області
Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що російські державні соціологічні агентства визнають деяке зростання невдоволення росіян Путіним і російською владою після того, як Сили оборони України взяли під контроль чималу частину Курської області.
До прикладу, Фонд "Громадська думка" стверджує, що йдеться про 28% опитаних, які не приховують обурення або незадоволення діями Кремля на тлі останніх подій.
На переконання американських аналітиків, команда російського диктатора наразі розраховує на те, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить її від звинувачень.
Кремль не хоче, щоб росіяни обурювалися ще й через те, що їхню стурбованість ігнорують та не помічають.
До слова, станом на 30 серпня Сили оборони України у Курській області просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.
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