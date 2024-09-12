Путін в паніці наказав своїм військам відбити Курщину за кілька тижнів

Курська операція ЗСУ на Курщині вдарила по авторитету російського диктатора Володимира Путіна. Тому він наказав окупантам відбити регіон за короткий термін.
Головні тези:
- Путін наказав відбити Курську область до 1 жовтня, щоб зберегти диктаторський авторитет.
- Курська операція ЗСУ увінчалася успіхом: українські сили витіснили росіян.
- Зеленський планує створити буферну зону для унеможливлення російських агресій.
- Успіх операції спровокував переміщення 60 тисяч російських військ у Курську область.
Путін наказав відбити Курську область до 1 жовтня
Як зазначає видання, збентежений Путін наказав своїй армії повернути контроль над Курською областю до 1 жовтня.
11 вересня російські війська розпочали контратаку вздовж західного флангу українського наступу.
Зазначається, що російські сили націлилися на Снагоськ — село на південь від річки Сейм, розташоване за кілька кілометрів від кордону. Головний удар наносили щонайменше вісім танків та інша бронетехніка 51-го полку ВДВ РФ. Через кілька годин після контратаки в селі все ще тривали бої.
Одночасно окремий російський підрозділ висунувся до села Уланок, що розташоване на правому фланзі українських сил у Курській області.
Що важливо знати про Курську операцію
6 серпня 2024 року Сили оборони України неочікувано для всіх розпочали потужний контрнаступ на територію РФ — вони успішно прорвалися у Курську область.
Уже за кілька днів глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що війну нарешті витиснули на територію країни-агресорки.
Лише протягом кількох тижнів в полон українським силам здалися сотні російських загарбників.
Як пояснив нещодавно Володимир Зеленський, він та його команда мали намір створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.
5 серпня офіційно стало відомо, що через успіх курської операції Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.
Станом на 12 вересня Сили оборони України контролюють близько 100 населених пунктів на Курщині.
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