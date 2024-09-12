Путін панікує через можливість України бити західною зброєю по РФ

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін боїться дозволів для України від країн-партнерів бити по території РФ західною далекобійною зброєю, тому цинічно заявив, що це нібито означатиме “пряму участь країн НАТО у війні в Україні”.

Путін з переляку знову заговорив про НАТО як сторону конфлікту

Диктатор РФ вважає, що Україна не зможе завдавати ураження сучасними високоточними системами великої дальності західного виробництва, оскільки це, мовляв, можливо лише за умови використання розвідданих із супутників, яких українська армія не має.

Очільник Кремля заявив, що вносити польотні завдання в системи можуть тільки військовослужбовці країн НАТО.

Тому, згідно зі своєю перекрученою логікою, він вважає дозвіл Україні бити західною зброєю по Росії “ухваленням рішення про безпосередню участь країн НАТО, США, європейських країн у війні в Україні".

Він думає, що таке рішення партнерів України "змінить саму природу конфлікту і означатиме, що країни НАТО, США і Європа воюють із Росією".

Путін наказав відбити Курську область до 1 жовтня

Як зазначає видання, збентежений Путін наказав своїй армії повернути контроль над Курською областю до 1 жовтня.

11 вересня російські війська розпочали контратаку вздовж західного флангу українського наступу.