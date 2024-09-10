Шольц висунув Путіну чітку умову для участі РФ у Саміті миру

Німецький лідер Олаф Шольц заявив, що участь країни-агресорки Росії у Саміті миру стане можливою лише тоді, коли нелегітимний президент РФ Володимир Путін зупинить атаки на Україну.
Головні тези:
- Головна умова участі Росії у Саміті миру - зупинити атаки на Україну.
- Для забезпечення миру в Європі потрібна ясність, твердість і характер - вважає канцлер ФРН.
- Пропозиція Шольца щодо запрошення Росії на наступний Саміт миру спррвокувала дискусії в Німеччині.
Росія повинна виконати вимогу Заходу щодо України
На переконання Олафа Шольца, окрім важливої військової допомоги Києву для захисту від російської агресії, необхідно також активно почати шукати шляхи до сталого миру.
На цьому тлі канцлер ФРН наголосив: він, як і команда українського лідера Володимира Зеленського, хотів би ще одного мирного саміту, участь у якому має брати й Росія.
За словами німецького лідера, у ситуації, що наразі склалася, потрібно те, що завжди важливо в політиці: ясність, твердість і характер.
У Німеччині спалахнули дискусії після пропозицій Шольца
Як уже згадувалося раніше, у великому інтерв’ю ZDF канцлер ФРН підтримав ідею щодо запрошення Росії на наступному Саміті миру.
Однак ця позиція не сподобалася головній опозиційній партії Німеччини — Християнсько-демократичному союзі (ХДС).
У політсилі публічно та жорстко розкритикували Шольца за слова про те, що час починати шукати способи завершувати війну.
З окремою заявою з цього приводу виступив спікер федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.
Він звернув увагу на те, що процес досягнення миру в Україні є дуже важким, але його започатковано, а сам мир не повинен бути продиктований Кремлем.
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