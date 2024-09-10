Німецький лідер Олаф Шольц заявив, що участь країни-агресорки Росії у Саміті миру стане можливою лише тоді, коли нелегітимний президент РФ Володимир Путін зупинить атаки на Україну.

Росія повинна виконати вимогу Заходу щодо України

На переконання Олафа Шольца, окрім важливої військової допомоги Києву для захисту від російської агресії, необхідно також активно почати шукати шляхи до сталого миру.

На цьому тлі канцлер ФРН наголосив: він, як і команда українського лідера Володимира Зеленського, хотів би ще одного мирного саміту, участь у якому має брати й Росія.

Звичайно, це не спрацює, якщо людина, яка повинна там сидіти, при цьому каже: "А я продовжую атакувати, — зауважив Олаф Шольц, маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна. Поширити

За словами німецького лідера, у ситуації, що наразі склалася, потрібно те, що завжди важливо в політиці: ясність, твердість і характер.

Ось у чому полягає суть, якщо ви хочете забезпечити мир і безпеку в Європі. Олаф Шольц Канцлер ФРН

У Німеччині спалахнули дискусії після пропозицій Шольца

Як уже згадувалося раніше, у великому інтерв’ю ZDF канцлер ФРН підтримав ідею щодо запрошення Росії на наступному Саміті миру.

Настав час, коли ми маємо обговорювати, як можна завершити війну і досягти миру швидше, ніж зараз видається можливим, — заявив він тоді. Поширити

Однак ця позиція не сподобалася головній опозиційній партії Німеччини — Християнсько-демократичному союзі (ХДС).

У політсилі публічно та жорстко розкритикували Шольца за слова про те, що час починати шукати способи завершувати війну.

З окремою заявою з цього приводу виступив спікер федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.