Підрив "Північних потоків". Шольц відреагував на дані про можливу причетність України

Німецький лідер Олаф Шольц публічно пообіцяв, що він та його команда зроблять усе можливе для встановлення обставин підривів російських газогонів "Північні потоки", які відбулися 2 роки тому.

Шольц прокоментував чутки про можливу причетність України до диверсії

Журналісти поцікавилися у канцлера ФРН, чи не втратив він довіру до українського лідера Володимира Зеленського після того, як в медіа активно почала ширитися інсайдерська інформація про можливу причетність України до вибухів на "Північних потоках".

За словами Олафа Шольці, у нього наразі "хороші стосунки" з президентом України.

Водночас мені абсолютно зрозуміло, що ці речі мають бути з'ясовані. Я радий, що генеральний прокурор і наші органи безпеки досягли такого прогресу, як про це всюди повідомляли. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Німецький лідер також наголосив, що влада його країни налаштована на те, аби "нічого не було приховано і щоб було зроблено все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив".

Звідки з'явилися чутки про причетність України

Місяць тому видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці.

Згідно з даними журналістів, український лідер Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати.

Ба більше, у матеріалі йшлося про те, що операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.