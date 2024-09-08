Підрив "Північних потоків". Шольц відреагував на дані про можливу причетність України
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Підрив "Північних потоків". Шольц відреагував на дані про можливу причетність України

Шольц
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Джерело:  ZDF

Німецький лідер Олаф Шольц публічно пообіцяв, що він та його команда зроблять усе можливе для встановлення обставин підривів російських газогонів "Північні потоки", які відбулися 2 роки тому.

Головні тези:

  • Канцлер ФРН пообіцяв, що правда про диверсію рано чи пізно буде розкрита.
  • Він також наголосив, що має хороші стосунки з президентом України.
  • З'явилася інформація про можливу причетність українських топпосадовців до підриву “Північних потоків”, однак без доказів.

Шольц прокоментував чутки про можливу причетність України до диверсії

Журналісти поцікавилися у канцлера ФРН, чи не втратив він довіру до українського лідера Володимира Зеленського після того, як в медіа активно почала ширитися інсайдерська інформація про можливу причетність України до вибухів на "Північних потоках".

За словами Олафа Шольці, у нього наразі "хороші стосунки" з президентом України.

Водночас мені абсолютно зрозуміло, що ці речі мають бути з'ясовані. Я радий, що генеральний прокурор і наші органи безпеки досягли такого прогресу, як про це всюди повідомляли.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Німецький лідер також наголосив, що влада його країни налаштована на те, аби "нічого не було приховано і щоб було зроблено все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив".

Звідки з'явилися чутки про причетність України

Місяць тому видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці.

Згідно з даними журналістів, український лідер Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати.

Ба більше, у матеріалі йшлося про те, що операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Також згодом німецьке видання Spiegel повідомило, що громадянин України, якого підозрюють у диверсіях на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", втік з Польщі.

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