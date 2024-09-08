Немецкий лидер Олаф Шольц публично пообещал, что он и его команда сделают все возможное для установления обстоятельств взрывов на российских газопроводах "Северные потоки", которые произошли 2 года назад.

Шольц прокомментировал слухи о возможной причастности Украины к диверсии

Журналисты поинтересовались у канцлера ФРГ, не потерял ли он доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после того, как в медиа активно начала распространяться инсайдерская информация о возможной причастности Украины к взрывам на "Северных потоках".

По словам Олафа Шольцы, у него "хорошие отношения" с президентом Украины.

В то же время, мне совершенно понятно, что эти вещи должны быть выяснены. Я рад, что генеральный прокурор и наши органы безопасности достигли такого прогресса, как об этом повсюду сообщали. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Немецкий лидер также подчеркнул, что власти его страны настроены на то, чтобы "ничего не было скрыто и чтобы было сделано все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал".

Откуда появились слухи о причастности Украины

Месяц назад издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорилось, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники.

Согласно данным журналистов, украинский лидер Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался отменить ее.

Более того, в материале было указано, что операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.