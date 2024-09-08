Подрыв "Северных потоков". Шольц отреагировал на данные о возможной причастности Украины

Немецкий лидер Олаф Шольц публично пообещал, что он и его команда сделают все возможное для установления обстоятельств взрывов на российских газопроводах "Северные потоки", которые произошли 2 года назад.
Главные тезисы
- Канцлер ФРГ пообещал, что правда о диверсии рано или поздно будет раскрыта.
- Он также подчеркнул, что имеет хорошие отношения с президентом Украины.
- Появилась информация о возможной причастности украинских топ-чиновников к подрыву "Северных потоков", однако без доказательств.
Шольц прокомментировал слухи о возможной причастности Украины к диверсии
Журналисты поинтересовались у канцлера ФРГ, не потерял ли он доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после того, как в медиа активно начала распространяться инсайдерская информация о возможной причастности Украины к взрывам на "Северных потоках".
По словам Олафа Шольцы, у него "хорошие отношения" с президентом Украины.
Немецкий лидер также подчеркнул, что власти его страны настроены на то, чтобы "ничего не было скрыто и чтобы было сделано все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал".
Откуда появились слухи о причастности Украины
Месяц назад издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорилось, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники.
Согласно данным журналистов, украинский лидер Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался отменить ее.
Более того, в материале было указано, что операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Также впоследствии немецкое издание Spiegel сообщило, что гражданин Украины, подозреваемый в диверсиях на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", выехал из Польши.
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