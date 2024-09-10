Шольц выдвинул Путину четкое условие для участия РФ в Саммите мира

Немецкий лидер Олаф Шольц заявил, что участие страны-агрессорки России в Саммите мира станет возможным лишь тогда, когда нелегитимный президент РФ Владимир Путин остановит атаки на Украину.
Главные тезисы
- Главное условие участия России в Саммите мира – остановить атаки на Украину.
- Для обеспечения мира в Европе нужна ясность, твердость и характер – считает канцлер ФРГ.
- Предложение Шольца касательно приглашения России на следующий Саммит мира спровоцировало дискуссии в Германии.
Россия должна выполнить требование Запада относительно Украины
По мнению Олафа Шольца, кроме важной военной помощи Киеву для защиты от российской агрессии, необходимо также активно начать искать пути к миру.
На этом фоне канцлер ФРГ подчеркнул: он, как и команда украинского лидера Владимира Зеленского, хотел бы еще один мирный саммит, участие в котором должна принимать и Россия.
По словам немецкого лидера, в сложившейся ситуации нужно то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер.
В Германии вспыхнули дискуссии после предложения Шольца
Как уже упоминалось ранее, в большом интервью ZDF канцлер ФРГ поддержал идею приглашения России на следующий Саммит мира.
Однако эта позиция не понравилась главной оппозиционной партии Германии — Христианско-демократическому союзу (ХДС).
В политсиле публично и жестко раскритиковали Шольца за слова о том, что пора начинать искать способы завершать войну.
С отдельным заявлением по этому поводу выступил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.
Он обратил внимание на то, что процесс достижения мира в Украине очень тяжелый, но он начат, а сам мир не должен быть продиктован Кремлем.
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