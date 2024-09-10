Немецкий лидер Олаф Шольц заявил, что участие страны-агрессорки России в Саммите мира станет возможным лишь тогда, когда нелегитимный президент РФ Владимир Путин остановит атаки на Украину.

Россия должна выполнить требование Запада относительно Украины

По мнению Олафа Шольца, кроме важной военной помощи Киеву для защиты от российской агрессии, необходимо также активно начать искать пути к миру.

На этом фоне канцлер ФРГ подчеркнул: он, как и команда украинского лидера Владимира Зеленского, хотел бы еще один мирный саммит, участие в котором должна принимать и Россия.

Конечно, это не сработает, если человек, который должен там сидеть, говорит: "А я продолжаю атаковать”, — подчеркнул Олаф Шольц, имея в виду российского диктатора Владимира Путина. Поделиться

По словам немецкого лидера, в сложившейся ситуации нужно то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер.

Вот в чем суть, если вы хотите обеспечить мир и безопасность в Европе. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

В Германии вспыхнули дискуссии после предложения Шольца

Как уже упоминалось ранее, в большом интервью ZDF канцлер ФРГ поддержал идею приглашения России на следующий Саммит мира.

Настало время, когда мы должны обсуждать, как можно завершить войну и достичь мира быстрее, чем сейчас кажется возможным, — заявил он тогда. Поделиться

Однако эта позиция не понравилась главной оппозиционной партии Германии — Христианско-демократическому союзу (ХДС).

В политсиле публично и жестко раскритиковали Шольца за слова о том, что пора начинать искать способы завершать войну.

С отдельным заявлением по этому поводу выступил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.