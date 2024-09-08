Время пришло. Шольц публично обратился к Зеленскому и Путину

По мнению немецкого лидера Олафа Шольца, сейчас настал момент, когда президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны начать обсуждать прекращение войны РФ против Украины.

Шольц до сих пор верит, что с Путиным можно договориться

Я думаю, что это время пришло, когда мы обсудим, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации в мир. Безусловно, будет еще одна мирная конференция. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Как отметил немецкий лидер, он уже успел обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него "хорошие" отношения.

Олаф Шольц также отметил, что Зеленский согласен с тем, что Путин или другие представители страны-агрессорки должны присутствовать на следующей мирной конференции.

Кроме того, он неожиданно для всех заявил, что провальные для правящей партии результаты местных выборов в Саксонии и Тюрингии частично были следствием проукраинской позиции действующего правительства Германии.

Мы приняли очень далеко идущие решения — и мы будем это делать. (…) Некоторые граждане не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, — подчеркнул канцлер ФРГ. Поделиться

Тем не менее, Олаф Шольц пообещал, что продолжит взятый курс, поскольку считает помощь Украине правильной политикой.

Жорин предупредил, каким будет финал потенциальных переговоров Украины и РФ

В интервью Online.UA заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин призвал украинцев не доверять обещаниям России.

По его убеждению, Путин, конечно, может согласиться на условный перерыв, однако он сразу закончится, как только враг переподготовится.

В это время закончатся любые договоренности, переговоры, обещания, все это (россияне — ред.) забудут, — предупредил Максим Жорин. Поделиться

Как считает защитник, второй удар России по Украине может оказаться роковым, поэтому нельзя дать врагу время на подготовку к нему.